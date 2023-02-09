Kadın millilerimiz Polonya'da kaybetti!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki beşinci maçında Polonya'ya deplasmanda 76-72 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Kadın millilerimiz Polonya'da kaybetti!
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09 Şubat 2023 23:00
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki beşinci maçında Polonya'ya deplasmanda 76-72 yenildi.

Ay-yıldızlı takım grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Polonya ise üçüncü galibiyetini elde etti.

Salon: Widowiskowo

Hakemler: Sergii Ashchuk (Ukrayna), Ville Selkee (Finlandiya), Suzana Vujicic (Karadağ)

Polonya: Gajda 3, Jakubiuk 11, Telenga 10, Kastanek 14, Rembiszewska 7, Skobel 17, Parzenska 7, Niemojewska 5, Gertchen, Borkowska 2

Türkiye: Pelin Derya Bilgiç 9, Tilbe Şenyürek 20, Sevgi Uzun 8, Meltem Yıldızhan 7, McCowan 19, Gökşen Fitik 1, Asena Yalçın 3, Elif İstanbulluoğlu, Derin Yaya, Merve Aydın 5

1. Periyot: 17-17

Devre: 37-34

3. Periyot: 64-56

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