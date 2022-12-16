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Kadın Millilerimiz İtalya'yı mağlup etti

Dünya Gençler-B Curling Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımımız, ikinci maçında İtalya'yı 6-5 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın Millilerimiz İtalya'yı mağlup etti
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16 Aralık 2022 00:20
Finlandiya'da düzenlenen Dünya Gençler-B Curling Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, ikinci maçında İtalya'yı 6-5 mağlup etti.

Lohja kentinde gerçekleştirilen organizasyonda A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ikinci maçında İtalya ile karşılaştı.

Rakibini 6-5 yenen genç milliler, böylece ikide iki yaptı.

Milli takım, üçüncü maçında yarın Kanada ile karşı karşıya gelecek.

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