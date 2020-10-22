Kadın milliler, McDonald's ile artık ekranda!

Milli Takımlar Lezzet Sponsoru, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maçlarını ekrana taşıyor. Kadın millilerin bu yıl sonuna kadar oynayacağı maçlar, sportstv'den canlı yayınlanacak. A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu eleme maçında, 23 Ekim Cuma günü Antalya'da Kosova'yı konuk edecek. Millilerimizin sahadaki heyecanına herkesi ortak edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, ''Biz bu alanda bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kadın millilerimizin sesini daha güçlü duyuracağız'' dedi.McDonald's Türkiye, kadın futbolunda yepyeni bir hikaye yazıyor. Türkiye Futbol Federasyonu ile imzaladığı iki yıllık sponsorluk anlaşması kapsamında A Milli Erkek ve Kadın Futbol Takımları'nın 'Lezzet Sponsoru' olan McDonald's Türkiye, kadın futbolcuların başarılarının daha geniş kitlelere ulaştırılması ve futboldaki ön yargıların azaltılması için harekete geçti. Bu kapsamda kadın millilerin yıl sonuna kadar oynayacağı maçlar sportstv'den canlı olarak ekrana gelecek.Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri için antrenmanlarına Antalya'da devam eden Kırmızı – Beyaz Kadınlar ilk olarak 23 Ekim'de Kosova ile karşı karşıya gelecek. Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak maç, sportstv 'den saat 19:00'da naklen yayınlanacak. Milliler, 27 Ekim'de Rusya ve 27 Kasım'da Estonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 1 Aralık'ta Rusya ile Türkiye'de oynayacak maç ile A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2020 yılı maçlarını tamamlanmış olacak ve canlı olarak sportstv'den ve sportstvplatform'dan izlenebilecek.McDonald's olarak erkek egemen bir spor olan futbolda, Kadın A Milli Takımı'yla kadınların sesi olacaklarını ifade eden McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, "TFF'yle yaptığımız imza töreninde sessiz bir sponsor olmayacağımızı söylemiştik. McDonald's olarak futbolda kadınların sesini daha güçlü duyuracağız. Bu amaçla Kadın A Milli Takımımızın maçlarını canlı olarak yayınlamak için harekete geçtik. Kadın millilerin maçları da artık sportstv aracılığıyla ekranlarda olacak. Sporda ve hayatın diğer alanlarında fırsat eşitliği olması gerektiğine inanıyoruz. Futbolda önyargılara karşı var olma mücadelesi veren kadınları cesaretlendirmek istiyoruz. Bu alanda da bir ilki gerçekleştiriyoruz ve çok heyecanlıyız. Herkesi A Milli Kadın Takımımızın maçlarını takip etmeye çağırıyoruz" dedi.Türkiye'de McDonald's 'BrandZ En Değerli 100 Küresel Marka' çalışmasına göre dünyanın en değerli 9'uncu markası olan ve Türkiye'de ilk restoranını 1986 yılında açan McDonald's, 2005 yılından bu yana Anadolu Grubu (Anadolu Endüstri Holding) çatısı altında faaliyet göstermektedir. McDonald's, bugün yaklaşık 255 restoranı ve 6000 civarında çalışanı ile yılda 100 milyon kişiye hizmet vermektedir. McDonald's, sunduğu ürün ve hizmetlerin %98'ini Türkiye'de üretim yapan tedarikçilerden temin etmektedir.McDonald's Çocuk Vakfı Hakkında 1974 yılında ABD'de kurulan günümüzde 64 ülkede faaliyet gösteren RMHC'nin (Ronald McDonald House Charities) bir uzantısı olarak Türkiye'de 2001 yılında faaliyete geçen McDonald's Çocuk Vakfı'nın misyonu, çocukların sağlığı ve mutluluğu için projeler gerçekleştirmektir. McDonald's Çocuk Vakfı, bu misyon çerçevesinde bugüne kadar 25 yerleşim merkezindeki 29 sağlık kuruluşunda 51 proje gerçekleştirmiştir. Bu projelerden yararlanan çocuk sayısı 250 bin'e yaklaşmış ve Vakfa 2 milyon doların üzerinde ayni ve nakdi bağış yapılmıştır. McDonald's Çocuk Vakfı 2012 yılında gerçekleştirilen Şişli Etfal Hastanesi Gelişimsel Pediatri Servisi'nin inşa ve teşrifi projesi ile RMHC'nin en prestijli ödüllerini kazandı. Şişli Etfal Hastanesi Gelişimsel Pediatri Servisi Projesi kendi kategorisinde 'En İyi Proje' ödülünü alırken, RMHC'nin en büyük ödülü olan Kim Hill seyirci ödülüne layık görüldü.