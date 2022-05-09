Kadın milliler kılıçta 15. oldu

Tunus'ta düzenlenen Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda Kadın Kılıç Milli Takımı 15'inci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın milliler kılıçta 15. oldu
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09 Mayıs 2022 01:11
Kadın Kılıç Milli Takımı, Tunus'ta düzenlenen Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda 15'inci oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ, Iryna Shchukla ve Fatma Zehra Köse'den oluşan milli takım ilk maçta Tablo-32'de Kazakistan ile karşılaştı.

Rakibini 45-40 mağlup eden milliler, Tablo-16'da karşılaştıkları Fransa'ya ise 45-28 mağlup oldu.

Türkiye, 26 takımın mücadele ettiği organizasyonu 15'inci sırada tamamla

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