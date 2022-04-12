Kadın Milliler İsrail' tek golle mağlup oldu

Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde İsrail'e 1-0 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın Milliler İsrail' tek golle mağlup oldu
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12 Nisan 2022 21:20
Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı, Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda İsrail ile deplasmanda karşılaştı.

41. dakikada Shira Elinav'ın attığı gol ile rakibine 1-0 mağlup olan milliler, gruptaki 4. mağlubiyetini alıp 10 puanla 4. sırada kalırken ilk galibiyetini millilerimizden alan İsrail 3 puanla 5. sırada yer aldı.

Grubun bir sonraki maçında Türkiye evinde Almanya'yı ağırlarken İsrail deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak.
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