Kadın milliler, Dünya Futbol Şampiyonası'nda final maçında

4. İşitme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Milli Takımı, finalde Cuma günü ABD ile karşılaşacak.



Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un ev sahipliği yaptığı organizasyona ilk kez katılmasına rağmen büyük başarı gösteren ay-yıldızlı ekip, finalde kozlarını ABD ile paylaşacak.



KLFA Stadı'nda oynanacak final maçı, Cuma günü TSİ 15.30'da başlayacak.



Grup aşamasında Polonya ve ABD'ye kaybetmesine rağmen İngiltere ve Japonya'yı yenerek yarı final vizesi alan milliler, bu turda ikinci kez karşılaştığı Polonya'yı 2-1 mağlup ederek adını son iki takım arasına yazdırmıştı.



