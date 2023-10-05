Kadın milliler, Dünya Futbol Şampiyonası'nda final maçında

Dünya Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Milli Takımı, finalde Cuma günü ABD ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Kadın milliler, Dünya Futbol Şampiyonası'nda final maçında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ekim 2023 13:21
Son güncelleme 05 Ekim 2023 13:22
4. İşitme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Milli Takımı, finalde Cuma günü ABD ile karşılaşacak.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un ev sahipliği yaptığı organizasyona ilk kez katılmasına rağmen büyük başarı gösteren ay-yıldızlı ekip, finalde kozlarını ABD ile paylaşacak.

KLFA Stadı'nda oynanacak final maçı, Cuma günü TSİ 15.30'da başlayacak.

Grup aşamasında Polonya ve ABD'ye kaybetmesine rağmen İngiltere ve Japonya'yı yenerek yarı final vizesi alan milliler, bu turda ikinci kez karşılaştığı Polonya'yı 2-1 mağlup ederek adını son iki takım arasına yazdırmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery