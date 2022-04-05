Kadın Milliler'den 3 gollü galibiyet

U19 Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde Kıbrıs Rum Kesimi'ni 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kadın Milliler'den 3 gollü galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2022 21:25
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur ilk maçında Kıbrıs Rum Kesimi'ni 3-2 yendi.

Manavgat İlçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 5. ve 35. dakikalarda Beyza Kara ile 62. dakikada Rozalin Özdemir kaydetti. Kıbrıs Rum Kesimi'nin golleri ise 7. dakikada Anna Sofocleous ve 47. dakikada Lelia Rolandi'den geldi.

Karşılaşmayı, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'de takip etti.

Gruptaki diğer maçta İsrail, Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı takım, grupta ikinci maçını 8 Nisan Cuma günü İsrail, son maçını ise 11 Nisan Pazartesi günü Arnavutluk ile yapacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.