Kadın milliler Azerbaycan'la yenişemedi!

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, özel maçta İstanbul'da karşı karşıya geldiği Azerbaycan ile 1-1 berabere kaldı.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maçta ay-yıldızlıların golünü 90. dakikada Tülin Kuyucak attı. Azerbaycan'ın golü 10. dakikada Tuğba Nur Bozkurt'tan geldi.



İki takım 14 Eylül'de İstanbul'da bir kez daha karşı karşıya gelmiş ve Türkiye sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.





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