Kadın Milliler Arnavutluk'u 4-1 yendi

A Milli Kadın Futbol Takımı, özel maçta Arnavutluk'u 4-1 mağlup etti.



Tiran'da oynanan karşılaşmada Türkiye'nin gollerini 62. dakikada Kezban Tağ, 66. dakikada Ece Türkoğlu, 68. dakikada Ebru Topçu ve 86. dakikada Büşra Kuru kaydetti.



Arnavutluk'un tek golünü ise 54. dakikada Megi Doci attı.



100. kez milli formayı giyen Didem Karagenç'e mücadeleden önce 100. maç plaketi ve formasını Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve Arnavutluk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Vasil Bici birlikte verdiler.



Kaleciler: Fatma Şahin (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Kevser Gündoğdu (Türkiyemspor Berlin), Selda Akgöz (ALG Spor)



Defans: Gülbin Hız (ALG Spor), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Yaşam Göksu (Konak Belediye Spor), Medine Erkan (ALG Spor), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediye Spor), Beyza Kocatürk (Fatih Vatan Spor) Didem Karagenç (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Kezban Tağ (ALG Spor), Büşra Kuru (FFC Niederkirchen), Ece Tekmen (ALG Spor)



Orta Saha: Ebru Topçu (ALG Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), Derya Arhan (ALG Spor), Elif Keskin (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Emine Ecem Esen (ALG Spor), Ecem Cümert (MSV Duisburg), İlayda Civelek (ALG Spor)



Forvet: Benan Altıntaş (Fomget Gençlik ve Spor), Melike Öztürk (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)



Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin



Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası



