Kadın Milli Takımımız, yarı finalde

Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Tunus'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Oran kentinde gerçekleşen oyunlarda milliler, Salle Bir El Dijr Salonu'ndaki çeyrek final maçında Tunus ile karşılaştı.
Rakibini 25-14, 25-15 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yenen ay-yıldızlılar, yarı finale çıktı.
Millilerde Tutku Burcu Yüzgenç, 11 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Oran kentinde gerçekleşen oyunlarda milliler, Salle Bir El Dijr Salonu'ndaki çeyrek final maçında Tunus ile karşılaştı.
Rakibini 25-14, 25-15 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yenen ay-yıldızlılar, yarı finale çıktı.
Millilerde Tutku Burcu Yüzgenç, 11 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
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