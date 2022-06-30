Kadın Milli Takımımız, yarı finalde

Akdeniz Oyunları'nda Kadın Voleybol Milli Takımımız, yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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Kadın Milli Takımımız, yarı finalde
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30 Haziran 2022 22:30
Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Tunus'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Oran kentinde gerçekleşen oyunlarda milliler, Salle Bir El Dijr Salonu'ndaki çeyrek final maçında Tunus ile karşılaştı.

Rakibini 25-14, 25-15 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yenen ay-yıldızlılar, yarı finale çıktı.

Millilerde Tutku Burcu Yüzgenç, 11 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

 

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