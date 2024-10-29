Kadın milli takımımız, Ukrayna'ya elendi!

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turunda 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında Ukrayna'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

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Kadın milli takımımız, Ukrayna'ya elendi!
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29 Ekim 2024 21:15
Son güncelleme 29 Ekim 2024 21:16
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turunda 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında Ukrayna'ya 2-0 yenilerek elendi.

Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ukrayna, 15. dakikada Eda Karataş'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ukrayna, 35. dakikada Lyubov Shmatko'yla farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 öne gitti.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Ukrayna, maçı 2-0 kazanarak tur atladı.

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