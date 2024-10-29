Kadın Milli Takımımız tarihi rövanşa çıkıyor

2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidebilmek için Türk kadın futbol tarihinde ilk defa play off oynayan Kadın A Milli Takımımız, 25 Ekim'de Ukrayna ile İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında bugün rakibiyle Moldova'da karşılaşıyor.



Milliler, saat 19.00'da Ukrayna ile Başkent Kişinev'de bulunan Zimbru Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi TRT SPOR ekranlara getirecek.



UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı 6 maçı gol yemeden yenilgisiz kapatıp B Ligi'ne yükselen Ay-Yıldızlılarımız, 1. Grup'ta oynadığı maçlar sonucunda 9 puanla 2. sırada yer alarak Türk kadın futbol tarihinde ilk kez 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gidebilmek için play-off oynama hakkı kazanmıştı.



Kadın A Millî Takımımız turu geçmesi halinde Belçika - Yunanistan eşleşmesinin galibiyle Kasım ayında play-off 2. turunda karşılaşacak. Bu eşleşmenin de galibi, 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne adını yazdıracak.



İlk maçı 0-0 biten Belçika-Yunanistan karşılaşması, bugün saat 21.15'te Belçika Leuven'de bulunan Den Dreef Stadyumu'nda oynanacak.



Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından açıklanan 24 kişilik kadro şu şekilde:



Kaleciler: Selda AKGÖZ (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S. K), Fatma ŞAHİN (Fatih Vatan Spor), Gamze Nur YAMAN (Galatasaray A.Ş.)



Defans: Sejde Aylin ABRAHAMMSON (Club Brugge), Didem KARAGENÇ, İlayda CİVELEK (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Ümran ÖZEV (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Gülbin HIZ (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S. K), Fatma SAKAR (FC Union Berlin), Dilara Soley DELİ (Sporting Club de Huelva), Eda KARATAŞ (Galatasaray A.Ş)



Orta Saha: Ebru TOPÇU, Arzu KARABULUT (Galatasaray A.Ş), Halle HOUSSEİN (West Ham United), Derya ARHAN, Ece TÜRKOĞLU, (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Meryem Cennet ÇAL, Elif KESKİN (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Miray CİN (SC Freiburg), Birgül SADIKOĞLU (Sporting Club de Huelva)



Forvet: Busem ŞEKER (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Melike ÖZTÜRK (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S. K), Kader HANÇAR (Fatih Vatan Spor), Melike Pekel (SKN St. Pölten)



