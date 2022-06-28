Kadın Milli Takımı'ndan 4 gollü prova

Hazırlık maçında Azerbaycan ile karşılaşan A Milli Kadın Futbol Takımı, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Kadın Milli Takımı'ndan 4 gollü prova
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28 Haziran 2022 22:44
A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan ile oynadığı özel maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Ay-yıldızlı ekip, Yeliz Acar'ın 55. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, 59. dakikada Jafarzada'nın golüyle beraberliği yakalayan Azerbaycan, 75. dakikada Bakarandze'nin attığı golle skoru 2-1 lehine çevirdi.

Mücadelenin son dakikasında penaltı kazanan milliler, Ebru Topçu'yla meşin yuvarlağı filelere gönderip, müsabakayı 2-2 eşitlikle tamamladı.

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