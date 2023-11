Kadın Milli Takım antrenörü Necla Güngör, hedefi açıkladı

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda ilk 4 maçını gol yemeden kazanan ve B Ligi'ne yükselme hakkını elde eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, Uluslar Ligi'nden Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedeflediklerini söyledi.



Necla Güngör Kıragası, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Üç yıllık planlama sonucunda bu sene hedeflerine ulaşmaya başladıklarını belirten Kıragası, şöyle konuştu:



"Hedefleri bir bir aştığımız ve nihai mutluluğa erdiğimiz bir süreç oldu. Üç sene önce takımın başına geldiğimizde hedefimizin Uluslar Ligi olduğunu söylemiştik. Buraya gelene kadar da takımın kemik kadrosunu ve oyun planını oturttuğumuz bir dönem geçirdik. UEFA Uluslar C Ligi'ne ilk baktığımızda bizim altımızda kalan, oyunumuzla hükmedebileceğimiz takımlar olduğunu gördük ve tüm stratejimizi ona göre yaptık. Sonunda da hedeflerimize ulaştık. Oyuncularımıza turnuva başlamadan önce 'Hedeflerimiz 6'da 6 yaparak namağlup B Ligi'ne çıkmak ve gol yememek.' demiştik. Dördüncü maçı bitirdik, 4'te 4 yaptık ve gol yemedik. Son iki maçımızda ise kemik kadromuza ekleyebileceğimiz oyuncuları deneyebileceğimiz ama seyircilerimizi de üzmeden, kazanarak yolumuza B Ligi'nde devam etmek istiyoruz."



B Ligi'nde daha zorlu rakiplerle mücadele edeceklerini dile getiren teknik direktör Necla Güngör Kıragası, "Biz C Ligi'ndeki planımız hep 3. bölgede kalmak, set oyununu oynamak ve golü bulmaktı. Katı bir savunma anlayışımız var. Rakibi asla kendi bölgemize geçirmeden, yoğun baskıyla 3. bölgede set oyunu hedefledik, bunu 4 maçta da yerine getirdik. B Ligi'nde oyun biraz daha 2. bölgeye doğru kayacak, geçişleri daha iyi yapmamız gereken, zor rakiplere karşı, yine Türk Milli Takımı'nın oyun planının olduğunu hissettireceğimiz maçlar oynamak istiyoruz. Uluslar Ligi'nden Avrupa Şampiyonası'na gitme yolu var. Onu da olabildiğince değerlendirip en iyi performansı gösterip belki o yoldan da Avrupa Şampiyonası'na gitmek için planlarımızı yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"Kızlar, artık erkeklerle aynı popülariteye sahip olmaya başladı"



Milli takım teknik direktörü Kıragası, oyuncularının gördükleri ilgiden de memnun olduğunun altını çizerek, "Gol yemeden maçlarımızı kazandık ve bunun için takımı motive etmeme gerek kalmadı. Oyuncularım artık sürecin değiştiğini, performanslarını en iyi şeklide göstermeleri gerektiğini bilen oyuncular. Onlar için çok kıymetli bir zaman. Çünkü yıllardır futbolun içerisinde olup, bugüne kadar erkekler kadar popülariteye sahip olmayan kızlar, artık erkeklerle aynı popülariteye sahip olmaya başladı. Kızlar, insanlar tarafından tanınmanın ve destek görmenin keyfini sürüyorlar. O yüzden motivasyonla ilgili çok bir şey yapmıyorum. Yaptığım sadece hedefi koymak. Sonrasında onlar zaten gerekeni yapıyor." şeklinde konuştu.



TFF ile Ülker'in "Geleceğin Yıldız Kızları" projesinin de önemine vurgu yapan Kıragası, şu ifadeleri kullandı:



"Bu tarz projeler çok kıymetli. Ülker'le geçmişte yaptığımız futbol köylerinden 10 tane oyuncu şu anda A Milli Takım kadrosunda. Sürdürülebilirlik anlamında çok kıymetli bir iş. Siz eğer 13 yaşında kızı bulup onu A Milli Takıma kadar yürütebiliyorsanız bu projenin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Bu da uzun yıllar bizi destekleyecek, kadın milli takımının altyapısını yapabileceğimiz çok kıymetli bir proje. Bu projenin dijital tarafı da olması ve dünyadaki tüm Türk kızlarına ulaşabilecek olmasından dolayı da ayrıca mutluyum. İnşallah ABD'den, Avustralya'dan, Kanada'dan Avrupa'dan oyuncularımız bizlere ulaşır ve bizde onları milli takım tesislerimizde ağırlama imkanı buluruz."



Elazığ ve Çorum'da oynadıkları maçlarda halktan büyük destek görmelerine de değinen Kıragası, "Elazığ'da seyirci rekoru kırdığımızda 'Kütüğe bir kişi daha ekleyebilirsiniz, muhteşem sevginiz bana yetti.' dedim. Çorum'da bir gittik, stat dolu. Çok kıymetli çünkü yerel yönetimin desteği, halkı bilinçlendirmesi, halkın aile olarak stadyuma gelmesi, kadın ve çocukların sayısının fazla olması geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Onlara şükranlarımı iletiyorum. Bu destek, oyuncularım bir koşacaksa beş koşmasına neden oluyor. Çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.



Ecem Esen: "Taraftarlarımızın desteğini arkamızda hissetmek muhteşem bir duygu."



Milli takımın orta saha oyuncularından Ecem Esen de hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:



"Bu turnuvaya başlamadan önce hedefimizi koymuştuk. Planladığımız gibi gelişti, çok istedik, mücadele ettik. Ne istediğimizi biliyorduk ve her maça öyle çıktık. 4'te 4'le yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz 6'da 6 ile B Grubunu lider tamamlamak. Gol yemeden turnuvayı tamamlamak, İlk 15 dakikada gol atmak ve farklı kazanmak da hedeflerimizdi, bunları da gerçekleştirdik. Hepimiz mutlu ve gururluyuz. B Ligi'nde daha güçlü rakiplerle karşılaşacağız ama B Ligi'nde de ne istediğini bilen her gün üzerine koyan bir takım olmak istiyoruz. İyi mücadele edip B Ligi'nde de kendimizi göstereceğimize inanıyorum."



Ecem, Anadolu'da oynadıkları milli maçlarda gördükleri destek hakkında ise "Geçmiş yıllarda Avrupa'ya deplasmanlara gittiğimizde gıpta ile bakardık, etkilenirdik. Şu anda bunu kendi evimizde kendi halkımızdan görmek, yaşamak, hissetmek inanılmaz bir duygu. Taraftarlarımızın desteğini arkamızda hissetmek muhteşem bir duygu. Hasretmişiz, mutluyuz." diye konuştu.



Defansif orta saha pozisyonunda görev yapan milli futbolcu, mücadeleci ve teması seven bir oyunu sevdiğini de sözlerine ekledi.





