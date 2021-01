Kadın milli judocuların gözü Tokyo ve Paris Olimpiyatları'nda

Olimpik Kadın Judo Milli Takımı Antrenörü Ercan Çakıroğlu, kamp çalışmalarını sürdürdükleri Edirne'deki Mimar Sinan Spor Kompleksi'nde, AA muhabirine, Avrupa ve dünya çapında düzenlenen şampiyonalarda madalya alan 13 sporcuyla 4 Temmuz'dan bu yana kampta olduklarını söyledi.



En son katıldıkları Gençler Avrupa Şampiyonası'nda madalyalar elde ettiklerini belirten Çakıroğlu, "En büyük hedefimiz Tokyo Olimpiyatları. Tokyo Olimpiyatları için 2 sporcumuz kotada. 48 kiloda Gülkader Şentürk ve 52 kiloda İrem Korkmaz, olimpiyata en yakın sporcularımız. Son 8 maçı da tamamlayıp kazasız belasız Tokyo Olimpiyatları'na gitmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.



Çakıroğlu, 2024 Paris Olimpiyatları için de start verdiklerini dile getirerek, "Yapacağımız maçlar aynı zamanda Paris Olimpiyatları için sıralamaları belirleyecek. Paris için de 6 sporcuyla kota almayı hedefliyoruz. Bakanlığımızın ve federasyonumuzun nezdinde çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Katar'da 11-13 Ocak'ta dünya sıralamasında ilk 36'da yer alan sporcuların katılacağı masterler müsabakalarının olduğunu hatırlatan Çakıroğlu, şöyle devam etti:



"Daha sonra 18 Şubat'ta İsrail'de düzenlenecek şampiyonaya takım halinde katılacağız. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyayı hedefliyoruz. Uluslararası düzeyde madalyalar alan sporcularımız var, bunu olimpiyatlarda madalya alarak taçlandırmak istiyoruz. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Federasyonumuz bize her türlü desteği veriyor. Sporcularımıza katkı sağlaması amacıyla yurt dışından ekipleri Türkiye'de ağırlıyor, birlikte kamp yapıyoruz. Gürcistan ve Bulgaristan'dan misafirlerimizle Edirne'de kamp yaptık. Daha önce Antalya'da 8 ülkeyi misafir etmiştik."



Judoda altyapı ve yatırımların da iyi olduğunu aktaran Çakıroğlu, 81 ilde judo yapıldığını ve milli takımda yer alacak sporcuların yetiştiğini vurguladı.



- Gülkader Şentürk: "Hedefim altın madalya"



Olimpiyat kotası için avantajlı durumda bulunan milli sporcu Gülkader Şentürk, Edirne'deki kampın takıma yeni deneyimler kazandırdığını ifade etti.



Olimpiyat hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Gülkader Şentürk, "Oraya giderek hedefimiz olan altın madalyayı almak istiyoruz. Şu an kota içerisindeyim ancak liste haziran ayında son bulacak. Önümüzde daha 8 müsabakamız var. Şu an kota içerisindeyim ve çok mutlu hissediyorum, umarım listede daha önlere çıkarak olimpiyatlara katılmaya hak kazanırım." diye konuştu.