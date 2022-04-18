Kadın milli hentbolcularda tek hedef şampiyona!

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın oyuncuları Betül Yılmaz ve Beyza Karaçam, 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta Sırbistan ve İsveç'le oynayacakları maçlarda galibiyetler alarak şampiyonaya katılmayı hedeflediklerini söyledi.



Milli takımın Avrupa Şampiyonası'na katılmak için elemelerde oynayacağı son iki maç öncesi kampta bulunan sporcular, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Takımın sol oyun kurucularından Betül Yılmaz, başantrenör Costica Buceschi'yle yeni bir sistem oluşturduklarını dile getirerek, "Yeni bir hocamız var. Genç oyuncuları adapte etmeye çalışıyor. Sistem oturduğunda ve genç oyuncular adapte olduğunda takımımız çok iyi olacak. Buna inanıyorum. Çünkü arkadaşlarımın yeteneğine güveniyorum." dedi.



Sırbistan'la 20 Nisan'da Kastamonu'da, İsveç'le ise 23 Nisan'da deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Betül, "İzlanda maçını Kastamonu'da inanılmaz bir atmosferde oynamıştık. Seyirciyle harika bir galibiyet almıştık. Yine aynı şeyin olacağını düşünüyorum. Sırbistan güçlü bir rakip, fiziksel olarak üstünler. Genç bir takımız ve yetenekteyiz. Evimizde yine kazanabiliriz. Bunun için çalışıyoruz. Başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. İki maçta da galibiyetler veya puan almak hedefimiz." diye konuştu.



Kastamonu Belediyespor'da forma giyen Betül, "Seyirciyi çok iyi biliyorum. Kastamonu seyircisiyle iyi bir uyumumuz var. Bilinçli bir seyircimiz var. Biz savunmadayken ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Tribünleri yine doldurup bütün kalpleriyle bizi destekleyeceklerdir. Biz de onların desteğine yakışır bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Beyza Karaçam: "Gruptan çıkmak için çabalayacağız"



Milli takımın sağ oyun kurucularından Beyza Karaçam, gruptan çıkmak için iki maçı da kazanmak istediklerini dile getirdi.



Beyza, iyi bir kamp geçirdiklerini anlatarak, "Sırbistan maçına iyi bir şekilde hazırlandık. Önemli bir maç olacak. Takımdaki hava çok iyi. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Yaşları birbirine yakın oyunculardan kuruluyuz. Maç maç gitmek daha iyi. İlk önce Sırbistan maçını düşünüyoruz. Daha sonra İsveç maçını düşüneceğiz. İnşallah 2 maçı da kazanırız. İki maçı da alıp gruptan çıkmak için çabalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Kastamonu seyircisine de seslenen Beyza, "İzlanda maçında atmosfer çok iyiydi. Kastamonu seyircisinden yine aynı atmosferi oluşturmalarını bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.





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