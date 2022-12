Kadın milli haltercilerin hedefi Dünya Şampiyonası'nda madalya!

2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları şampiyonu Dilara Narin ve 2022 gençler dünya şampiyonu Cansu Bektaş, Kolombiya'da düzenlenecek Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda başarı elde edip, 2022'yi madalyayla taçlandırmayı hedefliyor.



Milli halterciler Dilara Narin (81 kilo) ve Cansu Bektaş (45 kilo) ile Kadın Milli Halter Takımı Teknik Direktörü Ferhat Coşkun, 5-16 Aralık tarihlerinde Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Konya'da ortaokul öğrencisiyken beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle haltere başladığını ve 10 yıldır bu sporu yaptığını belirten Dilara, "İlk başlarda ailem izin vermedi. 'Kız dediğin halter mi yapar.' diyerek yollamak istemediler. Ben de ek derse gittiğimi söyleyerek haltere gittim. Sonra madalya aldıkça ailem de izin vermeye başladı. Şu an ailem de destekliyor. Bugün geriye baktığımda 'İyi ki haltere başlamışım.' diyorum." şeklinde konuştu.



Ay-yıldızlı halterci, artık 2024 Paris Olimpiyatları yolunda önemli bir sürece girdiklerini belirterek, "Kolombiya'ya gelene kadar zorlu müsabakalara katıldık. Senenin başından beri kamptayım ve yarışmalara gidiyorum. Bu sekizinci yarışmam olacak. Yorgunluk var ama mücadele etmeye devam ediyoruz. Paris 2024 için bu yarışma kota puanı verecek. İnşallah derecemi yapıp, kota puanımı alarak olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum." dedi.



Yılın madalya açısından bereketli geçtiğini aktaran Dilara, "Bu sene gençlerde dünya şampiyonu oldum. Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü sırayı aldım. İslami Dayanışma Oyunları'nda rekorla şampiyon oldum. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Şampiyonası'nda da şampiyonluğa ulaştım. Bu sene benim için bereketli geçti, inşallah Dünya Şampiyonası'nda da bir madalya koparmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Milli sporcu, Dünya Şampiyonası'nda yaşından büyüklerle yarışacağını ve bunun kendisi için iyi bir tecrübe olacağını dile getirdi.



Halterle en unutamadığı olaya ilişkin de Dilara, "2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda ikinci olmuştum. Ardından bir yıl sonra birinci olan Taylandlı rakibim dopingli çıktı ve birincilik bana geldi. Bu benim için unutulmaz bir şeydi. Halter sayesinde bugüne kadar 15 ülkeye gitmişimdir. Kolombiya'ya da ilk kez gideceğim." ifadelerini kullandı.



Cansu: "Paris'te olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum"



Yıldızlar kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanan milli halterci Cansu Bektaş, 5 senedir bu sporla uğraştığını, öncesinde cimnastik de yaptığını belirtti.



"Cimnastik yaparken hocamın bana halterde başarılı olacağımı söylemesi üzerine, bu branşa başladım." diyen milli sporcu, "Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde 2. sınıf öğrencisiyim. Gençlerde 3 kez dünya, 2 kez Avrupa şampiyonu oldum. Büyüklerde ise Avrupa'da 18 yaşımda olmama rağmen ikinci oldum. 40 kiloda yarışıyordum. Daha yeni 45 kiloda yarışmaya başladım ve ilk senemde çok sayıda şampiyonluk elde ettim." ifadelerini kullandı.



2021 Gençler Dünya Şampiyonası'nda üç altın madalya kazanan Cansu, "İnşallah Kolombiya'daki Büyükler Dünya Şampiyonası'nda da madalya kazanmak istiyorum. Bu sene İslami Dayanışma Oyunları'nda ikinci oldum, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldum, sonrasında Gençler Avrupa Şampiyonası'nda rekor kırarak şampiyon oldum. Büyükler Dünya Şampiyonası'na ilk kez katılacağım ve inşallah bir madalya da kazanacağım. Şu an bu şampiyona olimpiyat kadar önemli." değerlendirmesinde bulundu.



En büyük hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Cansu, "Ancak şu an yarıştığım sıklet olimpik değil, 49 kiloya çıkmam gerekiyor. İnşallah seneye 49 kilo sıkletine çıkıp, Paris'te olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.



Coşkun: "Sporcularımız oldukça yoruldu"



Kadın Milli Halter Takımı Teknik Direktörü Ferhat Coşkun, "Büyükler Dünya Şampiyonası'na hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Bu sene ulusal ve uluslar arası 8 yarışmaya katıldık. Sporcularımız oldukça yoruldu. O yüzden Kolombiya'ya 2 sporcu ile gidiyoruz." diye konuştu.



Dünya Şampiyonası'nın 2024 Paris Olimpiyatları için kota müsabakası başlangıcı olması nedeniyle önemli olduğunu dile getiren Coşkun, "Toplam 45 gün süren son kampımızı Eryaman'daki TOHM'da bitirmek üzereyiz. Hedefimiz tabii ki Kolombiya'dan madalyalarla dönmek. İnşallah iki sporcumuz da iyi hedeflere ulaşıp, ülkemize iyi kotalar getirir." açıklamasını yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ