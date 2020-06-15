Kadın milli halterciler ve antrenörler, Kovid-19 testinden geçti

Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Halter Şampiyonası hazırlık kampında bulunan kadın milli halterciler ve antrenörler, Kovid-19 testinden geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kadın milli halterciler ve antrenörler, Kovid-19 testinden geçti
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15 Haziran 2020 14:40
Konya'da Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Halter Şampiyonası hazırlık kampında bulunan kadın milli halterciler ve antrenörler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadın milli halterciler Rabia Kaya, Dilara Narin, Nuray Levent, Berfin Altun, Melike Günal, Dilara Ucan, Tuğçe Boynueğri, Sara Yenigün, Asuman Ayhan ve Ayşegül Çakın ile Kadın Halter Milli Takımı Teknik Direktörü Mustafa Doğan, antrenörler Erkan Kayır, İncinur Kaynar ve Gamze Şen ile masöz Nilay Şahin, Konya Halk Sağlığı Laboratuvarı Aile Sağlığı Merkezi'nde Kovid-19 testinden geçirildi.

 



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