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Kadın Milli Güreş Takımı Edirne'de kampa girecek

Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamada Kadın Milli Güreş Takımı, Avrupa Şampiyonası için kampa girecek.

Kaynak: AA
Kadın Milli Güreş Takımı Edirne'de kampa girecek
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02 Mart 2018 15:39
Kadın Milli Güreş Takımı, 4 Mart Pazar günü Edirne'de kampa girecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamada, Pazar günü başlayacak Avrupa Şampiyonası ikinci dönem hazırlık kamp çalışmalarının 21 Mart Çarşamba günü sona ereceği bildirildi.

Teknik direktör Efrahim Kahraman yönetimindeki kampta, dünya ve Avrupa şampiyonu Yasemin Adar'ın yanı sıra 25 güreşçi yer alacak.

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