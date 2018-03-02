Kadın Milli Güreş Takımı Edirne'de kampa girecek

Kadın Milli Güreş Takımı, 4 Mart Pazar günü Edirne'de kampa girecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamada, Pazar günü başlayacak Avrupa Şampiyonası ikinci dönem hazırlık kamp çalışmalarının 21 Mart Çarşamba günü sona ereceği bildirildi.
Teknik direktör Efrahim Kahraman yönetimindeki kampta, dünya ve Avrupa şampiyonu Yasemin Adar'ın yanı sıra 25 güreşçi yer alacak.
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Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamada, Pazar günü başlayacak Avrupa Şampiyonası ikinci dönem hazırlık kamp çalışmalarının 21 Mart Çarşamba günü sona ereceği bildirildi.
Teknik direktör Efrahim Kahraman yönetimindeki kampta, dünya ve Avrupa şampiyonu Yasemin Adar'ın yanı sıra 25 güreşçi yer alacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın