Kadın Milli Golbol Takımı 2. kez altın madalya istiyor

Kadın Milli Golbol Takımı Antrenörü Yıldırım Güçlü, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olarak bu alanda 2. kez Türkiye'ye altın madalya getirmeyi hedeflediklerini söyledi.Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlıklarını sürdüren Kadın Milli Golbol Takımı'nın antrenörleri Yıldırım Güçlü, Şennur Madak, Canan Kale, takım kaptanı Sevda Altınoluk ile Görme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı İsmail Hakkı Karaca, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Güçlü, Golbol'un Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra görme yetisini kaybeden askerleri rehabilite etme amacıyla başladığını hatırlatarak, "Türkiye'de 2000 yılından itibaren faaliyete geçirilmiştir. 2010 yılından sonra gerek kadın gerek erkek golbol takımımız çeşitli başarılar elde etti." dedi.Başkentteki TOHM'da kamplara girerek yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Güçlü, şöyle devam etti:"Golbol branşında 2015'te kadınlar ve erkekler iki takımımız da Avrupa şampiyonu oldu. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda Kadın Golbol Milli Takımı'mız şampiyon olarak, oyunlar tarihinde Türkiye'ye takım sporlarında ilk altın madalyayı kazandırdı. Kadın takımımız, 2017'de Avrupa ikinciliği, 2018'de dünya ikinciliği ve son olarak 2019'da Almanya'da Avrupa şampiyonu oldu. İyi bir geçmişimiz var inşallah şimdi hedefimiz 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da altın madalya kazanmak."Sporcularının Türkiye'de bulunan görme engelliler okullarında yetiştiklerini dile getiren Güçlü, "Türkiye'de 17 görme engelli okulu var. Burada yetişen çocuklar, daha sonra kendilerini kulüplerde gösteriyor. Ardından da milli takıma yükseliyor." ifadelerini kullandı.Antalya'da nisanda uluslararası rakiplerinin de katılacağı özel bir turnuvada, Tokyo 2020'nin bir nevi provasını yapacaklarını ifade eden Güçlü, "Orada kendimizi daha iyi görüp eksikliklerimizi tamamlamaya çalışacağız ve inşallah ağustosta Tokyo'ya gideceğiz." şeklinde konuştu.Paralimpik oyunlarına şu an 8 sporcuyla hazırlandıklarını anlatan Güçlü, sporcuların performanslarına göre takımı 6 kişiye düşüreceklerini ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na 6 sporcuyla katılacaklarını söyledi.Kadın golbol milli takımı antrenörlerinden Şennur Madak ise 7 yıldır bu branşta hocalık yaptığını belirterek, "Son 1,5 yıldır da kadın milli golbol takımımızı çalıştırıyorum. Hedefimiz yine paralimpik oyunlarda dünya birinciliğini kazanmak." diye konuştu.Antrenör Canan Kale de Tokyo 2020'ye güzel bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, takımdaki sporcuların hepsinin bir kez daha paralimpik oyunlarda altın madalya kazanmayı çok istediklerini kaydetti.Kadın Golbol Milli Takımı Kaptanı Sevda Altınoluk da "26 yaşındayım, Ankara Yenimahalle Spor Kulübü'nde oynuyorum, 14 yıldır bu sporu yapıyorum. Milli takıma 2009'da başladım. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda ve Avrupa şampiyonluğunda takım kadrosunda ben de vardım. Şu an çok büyük bir amaç uğruna mücadele ediyoruz. Hedefim Tokyo 2020'de şampiyon olup altın madalya almak, tıpkı Rio 2016'daki gibi." şeklinde hedeflerini anlattı.Görme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı İsmail Hakkı Karaca da "Türkiye genelinde 204 görme engelli spor kulübü var. Bu kulüplerde 5 bini aşkın görme engelli lisanslı sporcumuz var. Bu sporcuların yüzde 70'e yakını golbol oynuyor, çünkü görme engellilerin dış destek almadan bireysel çabalarıyla oynadıkları tek spor golbol." değerlendirmesinde bulundu.