Kadın Milli Futbol Takımı, Lüksemburg'u farka boğdu

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 3. hafta maçında deplasmanda Lüksemburg'u 4-0 mağlup etti.



Emile Mayrisch Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli takımın golleri 22 ve 45+3 dakikalarda Birgül Sadıkoğlu, 52. dakikada Ebru Topçu (Penaltıdan) ile 84. dakikada Arzu Karabulut'tan geldi.



Gruptaki üçüncü maçını da kazanan ay-yıldızlı ekip liderliğini sürdürdü.



Milli takım, grubun 4. maçında 31 Ekim Salı günü Çorum Şehir Stadyumu'nda Lüksemburg ile bir kez daha karşı karşıya gelecek.



