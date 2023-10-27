Kadın Milli Futbol Takımı, Lüksemburg'u farka boğdu

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 3. hafta maçında deplasmanda Lüksemburg'u 4-0 mağlup etti.
Emile Mayrisch Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli takımın golleri 22 ve 45+3 dakikalarda Birgül Sadıkoğlu, 52. dakikada Ebru Topçu (Penaltıdan) ile 84. dakikada Arzu Karabulut'tan geldi.
Gruptaki üçüncü maçını da kazanan ay-yıldızlı ekip liderliğini sürdürdü.
Milli takım, grubun 4. maçında 31 Ekim Salı günü Çorum Şehir Stadyumu'nda Lüksemburg ile bir kez daha karşı karşıya gelecek.
Emile Mayrisch Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli takımın golleri 22 ve 45+3 dakikalarda Birgül Sadıkoğlu, 52. dakikada Ebru Topçu (Penaltıdan) ile 84. dakikada Arzu Karabulut'tan geldi.
Gruptaki üçüncü maçını da kazanan ay-yıldızlı ekip liderliğini sürdürdü.
Milli takım, grubun 4. maçında 31 Ekim Salı günü Çorum Şehir Stadyumu'nda Lüksemburg ile bir kez daha karşı karşıya gelecek.