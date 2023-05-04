Kadın milli eskrimciler, Bulgaristan'da piste çıkacak

Bulgaristan'da düzenlenecek Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nda 6 milli eskrimci piste çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın milli eskrimciler, Bulgaristan'da piste çıkacak
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04 Mayıs 2023 15:37
Bulgaristan'da düzenlenecek Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 6 milli eskrimci temsil edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filibe kentinde yarın ön eleme müsabakalarıyla başlayacak organizasyonda İrem Karamete Baldini, Nazlı Ceren Alioğlu, Alara Atmaca, Almıla Birçe Durukan, Lal Ertün ve Elvin Gülışık piste çıkacak.

Dünya Kupası, cumartesi günkü ana tablo maçlarının ardından pazar günü yapılacak takım müsabakalarıyla sona erecek.

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