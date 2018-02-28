Kadın Milli Boks Takımı'nın uluslararası turnuvalara hazırlık amacıyla Kastamonu'da yaptığı kamp çalışmaları sona erdi.Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen kampa 29 sporcu katıldı.Kampın son gününde teknik çalışma yapan milli takım, Kastamonu'dan uçakla İstanbul'a, oradan da Trabzon'a gidecek.Teknik direktör Cahit Süme, yaptığı açıklamada, kampın son derece verimli geçtiğini söyledi.Kampta güç ve kuvvete yönelik hazırlık yaptıklarını anlatan Süme:"İstediğimiz hedeflere ulaştık. Bir sonraki kampımızı Trabzon'da yapacağız ve 24 Mart'a kadar sürecek. Orada son eksikliklerimizi tamamlayıp Polonya'da yapılacak Uluslararası Feliks Stamm Turnuvası'na gideceğiz." diye konuştu.Nisan ayında da Romanya'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Boks Şampiyonası'na da katılacaklarını aktaran Süme, "Bu yıl 5 büyük şampiyona var. Amacımız bu yılki şampiyonalarda başarılara ulaşmak. Sporcularımızı en iyi şekilde hazırladık. Kastamonu, çalışmalarımızın başlangıcı olarak ideal oldu." ifadelerini kullandı.