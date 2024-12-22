Kadın liderlerin gelişimi ve eşitlik komisyonu kuruldu

Atletizmde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Atletizmde Kadın Liderler Gelişimi Komisyonu" kuruldu. Prof. Dr. Canan Koca Arıtan, komisyon başkanlığına getirildi

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Kadın liderlerin gelişimi ve eşitlik komisyonu kuruldu
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22 Aralık 2024 23:07
Atletizmde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Atletizmde Kadın Liderler Gelişimi Komisyonu" kuruldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Atletizm Federasyonu, sporda kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10'uncu maddesi, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Federasyonları yasasının 38'inci maddesi ve Dünya Atletizm Birliğinin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik olarak almış olduğu kararlar kapsamında 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Atletizmde Kadın Liderler Gelişimi' komisyonunun kurulmasına karar verdi. Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulunun yaptığı toplantıda alınan kararla kurulan komisyonun sevk ve idaresini yürütmek üzere Prof. Dr. Canan Koca Arıtan, komisyon başkanlığına getirildi."

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