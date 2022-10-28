Kadın Hentbol Takımı gözünü şampiyonaya dikti

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, "Oyuncularıma çok güveniyorum. Bunun için inanmak ilk adım daha sonra da çok çalışmak gerekiyor. Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyoruz ve takımın potansiyeline inanıyorum" dedi.



HAZIRLIKLAR DEVAM ETTİ



A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1'inci Turu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Büyük Britanya ile ilk maçı 5 Kasım Cumartesi günü, ikinci maçı da 6 Kasım Pazar günü oynayacak olan milliler, tur atlamaları halinde Play-Off'a yükselecek ve rakibi olacak ülke milli takımı ile 7-8 Nisan ve 11-12 Nisan 2023 tarihlerinde karşılaşacak.



Ankara THF Spor Salonu'nda yapılan hazırlıklara ilişkin A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi ile oyunculardan Tuana Akman ve Eda Nur Çetin, antrenman öncesi medyaya açıklamalarda bulundu.



"KONGO İLE İKİ DOSTLUK MAÇI OYNAYACAĞIZ"



Büyük Britanya maçları için 24 Ekim'de 2 haftalık bir kampa girdiklerini hatırlatan Buceschi, 22 kişilik kadroda tanıdık isimlerin yanı sıra ilk defa milli formayı terletecek oyuncuların da olduğunu belirterek, "Kendi kulüplerinde süre alan genç oyuncuları milli takıma davet ettim çünkü gelecekte nasıl oyuncularımız olacağını görmek istedim. Önümüzdeki pazar ve salı günleri Kongo ile iki dostluk maçı yapacağız. Bu iki dostluk maçında genç oyuncularımızı görüp değerlendirmek istiyorum. Bizim sistemimize ne kadar ayak uyduruyorlar bunu görüp resmi maçlardaki kadroyu belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.



"TAKIMIN POTANSİYELİNE İNANIYORUM"



Hedeflerinin Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'na katılmak olduğunu ifade eden Buceschi, "Bunun için ilk adım İngiltere ile oynayacağımız 2 maç. Sonrasında ise Play-off'u geçme hedefimiz var. İngiltere ile ilgili bilgi toplamaya çalışıyorum ama hiçbir yerde bulamadım. Çünkü en son resmi maçlarını 2018'de oynamışlar. Ben bunun çok fazla problem yaratmayacağını düşünüyorum ve tüm oyuncularıma şans vermek istiyorum. Oyuncularıma çok güveniyorum. Bunun için inanmak ilk adım daha sonra da çok çalışmak gerekiyor. Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyoruz ve takımın potansiyeline inanıyorum" diye konuştu.



Buceschi, sahada iyi bir hentbol sergilemek istediklerini ve Türk taraftarların desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.



AKMAN: "YÜZDE 100'ÜMÜ VERMEK İSTİYORUM"



Adasokağı Spor Kulübü'nde oynayan ve ilk kez milli formayı terletecek olan 18 yaşındaki sol kanat Tuana Akman, ilk kez Milli takıma seçilmekten dolayı çok mutlu olduğunu kaydederek, "Takımda yer alan ablalarımla birlikte olmak çok gurur verici. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Yüzde 100'ümü vermek istiyorum. Çok hayal etmiştim ve sonunda buraya gelmiş olmak gurur verici. Onlarla iletişim kurmak çok güzel. Takımın en genç oyuncusu olmak güzel bir duygu ama ablalarım bana bunu hissettirmiyor, sanki önceden beri burada oynuyormuşum gibi. Hiç yabancılık çekmiyorum" diye konuştu.



EDA NUR'DAN DESTEK ÇAĞRISI



Antalya Konyaaltı Belediye Spor Kulübü'nde oynayan Eda Nur Çetin ise hazırlıkların gayet güzel gittiğini ifade ederek, "İngiltere dünyanın en iyi takımıymış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Maça çok iyi çıkacağız. İnşallah burada tüm sevenlerimiz bizi yalnız bırakmayacak" dedi.





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