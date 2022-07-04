Kadın Hentbol Takımı, Akdeniz Oyunları'nda 5. oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Cezayir'deki Akdeniz Oyunları'nı 5. sırada tamamladı. Erkek Milli Takım ise, oyunları 8. sırada bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
Abone Ol
Kadın Hentbol Takımı, Akdeniz Oyunları'nda 5. oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2022 17:21
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları klasman maçında Tunus'u 35-29 mağlup ederek organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cezayir'in Oran kentindeki El Hachemi Hantaz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 20-14 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, skor üstünlüğünü koruyarak maçı 35-29 kazandı.

Aslı İskit, attığı 6 golle milli takımın en skorer ismi oldu.

Erkek Hentbol Milli Takımı oyunları 8. bitirdi

Klasman maçında İtalya'ya 34-26 mağlup olan A Milli Erkek Hentbol Takımı, oyunları 8. sırada tamamladı.

İtalya, 24 Şubat Arzew Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini de 22-11 önde bitirdi.

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ