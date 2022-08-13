Kadın haltercilerden 5 madalya birden

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadınlar halterde mücadele eden Türk sporcular 2'si altın olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.



Konya TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleşen müsabakalarda Türkiye, 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.



Kadınlar 64 kilogramda yarışan Nuray Güngör, silkmede ve toplamda oyunlar rekoru kırarak 121 ve 218 kilogram ile 2 altın madalya kazandı. Güngör, koparmada ise 97 kilogram kaldırarak gümüş madalyaya ulaştı.



Kadınlar 64 kilogramda yarışan Berfin Altun da silkmede 118 kilogram kaldırarak gümüş, toplamda 202 kilogram kaldırarak bronz madalya elde etti.





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