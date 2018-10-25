Kadın Güreş Milli Takımı bir ilke imza attı

Kadın Güreş Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya kazanarak, tarihinde bir ilke imza attı.Dünya şampiyonaları tarihinde ilk kez 3 madalya kazanan Kadın Güreş Milli Takımı'nın teknik direktörü Efrahim Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, Macaristan'da tarih yazdıklarını bildirdi.Haklı bir gurur yaşadıklarını belirten Kahraman, "Özellikle 2015 yılı itibarıyla kadın güreşi bir çıkış içerisine girdi. Başta federasyon başkanımız Musa Aydın ve yönetim kurulunun büyük destekleriyle kadın güreşi dünyada söz sahibi oldu. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda hem 5 madalya kazanarak, hem de takım halinde üçüncü olup kupa kaldırarak tarih yazmıştık. Macaristan'a gelirken yeni bir tarih yazmayı hedeflemiştik. Bunu da başardık." ifadelerini kullandı.Daha başarılı olmayı beklediğini vurgulayan Kahraman, "Hakem oyunları olmasa Buse Tosun da final yapabilirdi. Evin Demirhan maalesef sakatlığı nüksetti ve güreşemedi. Her şeye rağmen burada yeni bir tarih yazmak çok güzel. Geçen sene Paris'teki dünya şampiyonasında Yasemin Adar kadın güreşinde ilk altın madalya kazanan güreşçi olarak tarihe geçti. En büyük hedefimiz olimpiyat şampiyonları çıkartmak." değerlendirmesinde bulundu.Olimpiyatlarda da tarih yazmak için çalışmalarını sürdüreceklerini anlatan Efrahim Kahraman, şunları kaydetti:"Bir zamanlar kadın güreşinde Avrupa ve dünya şampiyonları çıkaracağız desek bize gülerlerdi. Ama yaptığımız sistemli çalışmalar bizi öyle bir noktaya getirdi ki artık kaçan dünya şampiyonluklarına üzülüyoruz. Avrupa ve dünya şampiyonalarında ilklere imza atarak şampiyonlar çıkaran takımımızdan şimdi olimpiyat şampiyonları bekliyoruz. Biz bugünden itibaren olimpiyatlarla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sırada olimpiyatlarda tarih yazmak var. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."Kadın Güreş Milli Takımı yarın Türkiye'ye dönecek.