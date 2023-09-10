Kadın futbolunda tarihi sıçrayış

FIFA Kadınlar Dünya Kupası geride kalan aya damgasını vuran spor organizasyonlarındandı. Kadın futbolunda son yıllarda yaşanmakta olan yükselişi gözler önüne seren Avustralya ve Yeni Zelanda ev sahipliğindeki dev turnuva, bu alandaki ilerlemeyi bir adım daha ileri taşıdı.



Kadın futbolunda bir çok ilklerin yaşandığı, yeni rekorların kırıldığı organizasyon, bu şekilde tarihteki yerini alırken önemli bir misyon edindi. İspanya-İngiltere arasındaki final maçıyla son bulan, Boğalar'ın tarihindeki ilk şampiyonlukla sona eren Kadınlar Dünya Kupası, sonrasındaki gelişmelerle de yankı bulmaya devam etti.



Fransa'nın ev sahipliğinde 2019'da düzenlenen bir önceki Dünya Kupası, kadın futbolu açısından bir kırılma yaşanmasına yol açmış ve bu kulvarda yeni bir kilometre taşı olmuştu. Hollanda ile finalde karşılaşan Amerika Birleşik Devletleri'nin zaferiyle sonuçlanan o turnuvada bir çok rekor tarihe gömülürken, kadın futbolunun gelişmesinin hız kazandı ve yeni bir sürece girildi. İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Avrupa Futbol Şampiyonası da bu rüzgarı arkasına alarak turnuva tarihine geçen bir organizasyona sahne oldu. Milli takımlar düzeyinde gerçekleşen bu gelişmeler eş zamanlı olarak kulüp futboluna da yansırken, içlerinde Türkiye'nin de olduğu bir çok ülkede kadın liglerinin, bir anda büyük bir hızla yükselişe geçtiğine tanık olduk.



2023 Dünya Kupası'ndaki maçları ev sahibi iki ülkenin statlarında toplam 1,978,274 biletli seyirci ile 2 milyona yakın kişi izleyerek bu alanda yeni bir rekora imzasını attı. Turnuvanın bu alandaki önceki rekor sayısı 600 binlik bir artış sağlanarak geride bırakıldı. Bir önceki rekor Kanada'daki 2015 Dünya Kupası'nda 1,353,506 biletli seyirciye aitti. Maç başına seyirci ortalaması statlarda 30,911 olarak gerçekleşti. Bir önceki dünya kupasında 21,756 olan maç başı ortalama geride bırakıldı.



Wimbledon'u geride bıraktı



Finalde İspanya'ya yenilerek kaybeden İngiltere'nin bu şampiyonluk maçını, İngiltere'de 13.2 milyon kişi izleyerek bu alanda gelmiş geçmiş en yüksek seyirci sayısını oluşturdu. İngilizlerin çeyrek finaldeki Kolombiya maçını da 4.9 milyon kişi televizyonları başında takip etmişti. Final maçının saatinde ülkedeki tüm televizyon izleyicilerinin yüzde 74'ünün kadın futbol maçını seyrettikleri tespit edildi. Kadınlar finalini izleyenlerin sayısı ülkede Wimbledon finalini izleyenleri (11.3 milyon) geride bıraktı.



