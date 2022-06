Kadın futbolunda tarihe geçecek olay!

Türkiye'de kadın futbolunda dünya tarihine geçecek bir olay yaşandı. Kadınlar 3. Ligi Play Off son 16 turunda Adana-01 ile Rusumat-04 Gençlik arasında oynanan müsabakayı Ordu ekibi Rusumat-04 Gençlik 2-0 kazanırken, Adana temsilcisi rakibinin 2 erkek oyuncu oynattığını iddiasıyla Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na başvuruda bulundu.



İddiaya göre, maçta forma giyen 4 ve 8 numaralı Rusumat-4 Gençlik takımında D.Ö. ile S.A., erkekti ve mavi kimlik almak için mahkemeye başvurmuşlardı. Ancak henüz mavi kimliklerini alamayan D.Ö. ile S.A., pembe kimlik taşıyorlardı ve kadın statüsündeydi.



Adana 01 tarafından yapılan itiraz haklı bulundu



Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Adana-01 takımının itirazını haklı bulurken kararında, "Adana 01 Kadın Futbol Spor Kulübü itirazı hakkında, 29 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Kadınlar 3. Ligi (Play Off) Adana 01 Kadın Futbol Spor Kulübü - Rusumat-4 Gençlik ve Spor Kulübü müsabakasında, Rusumat-4 Gençlik futbolcuları D.Ö. ve S.A.'nın 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde idari tedbirli sayılmasına, soruşturma dosyasının gereğin takdir ve ifası için ilgili kurula sevki amacıyla TFF Genel Sekreterliği'ne gönderilmesine" ifadelerini verdi. İtiraz, TFF yönetimince görüşülerek karara bağlanacak.



Kadın kimliğini taşıyan birine 'erkek' diyebilir misiniz



Rusumat-4 Gençlik, iki oyuncunun mavi kimlik almak için mahkemeye başvurduğunu doğrularken, "Ancak şu an pembe kimlik taşıyorlar ve kadınlar. Yanlış bir durum yok. Kadın kimliğini taşıyan birine erkek diyebilir misiniz?" savunması yaptı. Adana-01 ise "Söz konusu 2 oyuncu da erkek olmak için, mavi kimlik taşımak için mahkemeye başvurmuş. Görünüşlerinde de erkek oldukları belli. Maç esnasında, sonrasında herkes bu iki sporcunun erkek olduğunu gördü, hakem dahil herkes şaşkındı. Kadın futbolcularımız, sakallı ablalarıyla maç yaptı" bilgilerini paylaştılar.



Tartışmalı iki futbolcu bu sezon toplamda 5 kez fileleri sarstı



Rusumat-4 Gençlik, Kadınlar 3. Lig M Grubu'nda bu sezon oynadığı 10 maçın tamamını kazanırken rakip fileleri 40 kez havalandırdı sadece 1 gole izin verdi. Ordu ekibi bu performansıyla play-off'ta mücadele etmeye hak kazanırken 1. turda Muş Alpaslan Spor'u 10-0'la geçti. Bu karşılaşmada Rusumat-4 Gençlik'in ilk 2 golünü şu an haklarında tedbir kararı bulunan S.A. ile D.Ö. ağlara gönderdi. Malatya'da Adana-01 ile oynanan ve Rusumat-4 Gençlik'in 2-0 kazandığı karşılaşmada da söz konusu isimler 11'de başladılar. S.A'nın bu sezon 3, D.Ö'nün ise toplamda 2 golü bulunuyor. Rusumat-4 statü gereği 2. Lig'e çıktı.



KAPSAMLI TESTLERDEN GEÇİYORLAR



Mavi kimlik için mahkemeye başvuranlar hormonal ve psikolojik testlerden geçiriliyor. Mahkemenin talebi ile uzmanlar başvuranları jinekolojik, ürolojik ve psikolojik testlere tabi tutuyor. Testosteron hormonları, davranışsal hareketleri takip ettikten sonra hazırladıkları raporu mahkemeye sunuyor. Mahkeme onay verdikten sonra, mavi kimlik için İçişleri Bakanlığı'na başvuruluyor.





