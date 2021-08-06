Kadın futbolunda şampiyon Kanada

Penaltılara giden final maçında İsveç'i 3-2 mağlup eden Kanada, altın madalyanın sahibi oldu.

Kadın futbolunda şampiyon Kanada
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadın futbolunda altın madalyayı Kanada kazandı.

Japonya Uluslararası Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında İsveç ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Kanada ikinci yarıda bulduğu golle 1-1 eşitliği sağlarken maçın normal süresi bu skorla bitti. Uzatma bölümünde iki takım eşitliği bozamayınca penaltılara geçildi.

Penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük kuran Kanada, kadın futbolunda tarihinde ilk kez altın madalya elde etti.

Rio 2016'da da final oynayan İsveç ise yine gümüş madalya aldı.

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