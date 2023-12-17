Kadın futbolunda Kamerun Altın Top Ödülü'nün kazananı belli oldu

Kadın futbolunda 2023 Kamerun Altın Top Ödülü'nün kazananı Hakkarigücü forması giyen Ngah Manga kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kadın futbolunda Kamerun Altın Top Ödülü'nün kazananı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Aralık 2023 13:29
2023 Kamerun Altın Top Ödülleri'nde Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü forması giyen Manga, kadın futbolunda altın topun sahibi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ödül töreninde Marie Divene Ngah Manga, Altın Top "Ballon d'Or" ödülünü, bir dönem Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor forması da giyen, Kamerun'un dünyaca ünlü eski golcüsü ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'nun elinden aldı.

Açıklamada, Manga'nın Altıp Top dışında bir ödül daha kazandığı belirtildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery