'Kadın futbolunda iyi yabancılar, Türkleri de geliştiriyor'

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Mesut Kır, D-Smart'ta yayınlanan haftanın konuğu programında Berke Kosova'nın sorularını cevapladı.



Sezona iyi başlayamadıklarını ancak sonrasında devamını iyi getirdiklerini belirten Mesut Kır, "Öncelikle bu bir takım başarısı bu sadece oyuncular özelinde değil, hem teknik ekip hem idari ekip hem yönetici olarak iyi bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. Sezona iyi başlayamamıştık. Bizim için özellikle sakatlıklarla başlamak bizi biraz yormuştu. Ama devamında iyi bir takım olduğumuzu, iyi bir takım oyuncusu olduğumuzu kadın futbol camiasına gösterdiğimizi düşünüyorum. Derbi galibiyetlerine de gelince her maçı iyi oynayarak kazanmak için çıkıyoruz. Bunu da başarabilecek güç de olduğumuzu biliyorduk. Ne kadar kamuoyu iyi başlamadığımız için bizi biraz daha arkada görmüş olsa da ama biz bu süreci iyi atlattığımızı düşünüyorum. Özellikle bu galibiyetlerden daha önemlisi en azından bir teknik direktör olarak benim için oyunun güzelliğiydi. Oyuncuların da bunu çok iyi başardığını düşünüyorum. Özellikle üç derbi galibiyetinde ki üstün oyun bizim için çok kıymetli" diye konuştu.



'ASLA BERABERLIĞE RAZI OLAN BIRI DEĞILIM'



Her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını söyleyen Kır, "Kendimle alakalı şunu söyleyebilirim. Uzun yıllardır çalıştığım takımlara bakıldığında gözükür zaten çok beraberlik alan bir hoca değilim. Asla beraberliğe razı olan biri değilim. Sürekli tempolu oyun oynamaya çalışan bir yapım var. Bir de Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda çalışıyorsanız zaten kazanmak için çıkmak zorundasınız. O yüzden hem kişisel olarak hem Beşiktaş takımının teknik direktörü olarak hem de Beşiktaş olarak her maçı kazanmak için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.



'MART AYINDAKİ DERBİ HAFTASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL OLACAK'



Kadınlar Süper Ligi'nin 2 tepeden oluştuğunu, ligin özellikle ilk 3 haftanın bir tepe olduğunu belirten Mesut Kır, sözlerini şöyle sürdü:



"Beşiktaş gibi bir camia da çalışıyorsanız ilk maç maçta sadece 1 puan alıyorsanız, sakatlıklar bundan futbolun içinde var olan şeyler ama bir de işin gerçeği var tabela. Eğer siz tabelada gerçeği tabelaya yansıtamıyorsanız yaptıklarınızı muhakkak ki farklı durumlar oluşacaktır. Bizden sorumlu Fırat Fidan'ın arkamızda durması, devamında ne olursa olsun bizimle beraber olmasını bize hissettirmesi çünkü biz çalıştığımıza inanıyorduk neler yapabileceğimizi biliyorduk aslında bizim için önemli olan o idi. Ben şöyle değerlendiriyorum ligin başlangıcı ilk 3 haftası özellikle bizim için birinci tepe, Mart ayı ise ikinci tepe bu tepeleri aşabilmek bizim için kıymetli olacak. Tabii ilk tepeyi aştıktan sonra Mart ayındaki o derbi haftası bizim için çok özel olacak. Bir kere derbi oynadığınız için özel tek başına puan tablosuna baktığımızda da özel olacağını düşünüyorum."



'KADIN FUTBOLUNA GELEN İYİ YABANCILARIN TÜRKLERİ DE GELİŞTİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'



Yabancı sayısının artmasının Türk futbolu için önemli olduğuna dikkat çeken Mesut Kır, burada doğru bütçenin yapılması gerektiğini dile getirdi. Gelen yabancı oyuncuların, Türk kadın futbolcuları geliştirdiğini ifade eden Kır, "Şu an on üç tane oyuncu yabancı transfer edebiliyoruz. Yabancı sayısının artması kadın futbol için önemli. Ama bir şeyi kaçırmamak lazım eğer burada bütçeyi doğru planlayamazsa kulüpler durum bizim için iyi olmaz. Kadın futboluna kaliteli yabancı oyuncuların gelmesi, kadın futbolunda çok ciddi bir altyapı eksikliği var. Çoğu kulübün çok ciddi bir altyapı eksikliği var. Şunu söylemem lazım kadın futboluna gelen iyi yabancıların Türkleri de geliştirdiğini düşünüyorum. Her açıdan geliştiriyor. Sadece futbol olarak değil, genel kültür olarak da geliştiriyor. Ciddi bir dil gelişimi sağlanıyor. Artık birçok oyuncu İngilizce konuşurken artık farklı dillere de yayılmış durumda. O yüzden bunun bütünüyle bir gelişim olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



'SÜPER LİG'DE VAR OLMAK DA BENİM İÇİN GÜZELDİ'



Süper Lig'de görev almak istediğini, bu hedefine geçen sene Kayserispor'da Recep Uçar'ın yardımcılığını yaparak ulaştığını söyleyen Mesut Kır, "Hepimizin hayalleri ve hedefleri var. Bende bu doğrultuda Süper Lig de görev almak istiyordum. Geçen yıl Kayserispor'da Recep Uçar'ın yardımcılığını yaptım. Çok güzel bir dönemdi. Bir ara lig üçüncüsüydük. Orada o deneyimi de yaşadım. Süper Lig'de var olmak da benim için güzeldi. Tabi arada bir de Altınordu kulübünde U19 teknik sorumluluğu yaptım" dedi.



'KİŞİSEL HEDEFİM İNSANLARIN 'YAPAMAZSIN, OLMAZ' DEDİKLERİNE ULAŞMAK'



Kişisel hedeflerine de değinen Mesut Kır, sözlerini şöyle noktaladı:



"Benim kişisel hedefim insanların "Yapamazsın, olmaz." dediklerine ulaşmak. İnsanlar hep yapamazsın olmaz dediklerinde, tabi daha öncesinde ailem olmak üzere annem, babam, kardeşim devamında eşim olmak üzere bu konuda bana çok destek verdiler. Çok şükür bugünlere geldik. Ama umut ediyorum sağlığımız, sıhhatimiz yerinde oldukça insanların olmaz yapamazsın dedikleri yerde olmak için Mesut Kır olarak çabalamaya devam edeceğim."