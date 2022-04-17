Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki 18. hafta maçında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Hatayspor'u ağırladı. Karşılaşma, ev sahibinin 6-0 üstünlüğüyle tamamlandı ve sarı-lacivertliler maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Shameeka Fisley'in kaydettiği 3 golle yıldızlaştığı bu galibiyetin ardından sarı-lacivertliler, puanını 46'ya yükseltti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 6. dakikada Mariana Jaleca, 22. dakikada Kennya Cordner, 60, 65 ve 73. dakikalarda Shameeka Fishley, 68.dakikada Erin Yenney kaydetti.
Gelecek hafta Fenerbahçe, Altay'a konuk olacak. Hatayspor ise Kireçburnu'nu konuk edecek.
Shameeka Fisley'in kaydettiği 3 golle yıldızlaştığı bu galibiyetin ardından sarı-lacivertliler, puanını 46'ya yükseltti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 6. dakikada Mariana Jaleca, 22. dakikada Kennya Cordner, 60, 65 ve 73. dakikalarda Shameeka Fishley, 68.dakikada Erin Yenney kaydetti.
Gelecek hafta Fenerbahçe, Altay'a konuk olacak. Hatayspor ise Kireçburnu'nu konuk edecek.