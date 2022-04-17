Kadın futbolunda Fenerbahçe'den Hatay'a fark!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki 18. hafta maçında Hatayspor'u ağırlayan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, maçı 6-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kadın futbolunda Fenerbahçe'den Hatay'a fark!
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17 Nisan 2022 16:45
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki 18. hafta maçında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Hatayspor'u ağırladı. Karşılaşma, ev sahibinin 6-0 üstünlüğüyle tamamlandı ve  sarı-lacivertliler maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
 
Shameeka Fisley'in kaydettiği 3 golle yıldızlaştığı bu galibiyetin ardından sarı-lacivertliler, puanını 46'ya yükseltti.
 
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 6. dakikada Mariana Jaleca, 22. dakikada Kennya Cordner, 60, 65 ve 73. dakikalarda Shameeka Fishley, 68.dakikada Erin Yenney kaydetti.


Gelecek hafta Fenerbahçe, Altay'a konuk olacak. Hatayspor ise Kireçburnu'nu konuk edecek.
 

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