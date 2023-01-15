Kadın futbolunda derbi günü!

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ile Fenerbahçe Petrol Ofisi B Grubu'nun 11. haftasında karşı karşıya gelecek.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 15 Ocak 2023 Pazar günü (Bugün) oynanacak olan mücadele saat 15.00'te başlayacak. Derbi mücadelesi S Sport Plus, Galatasaray TV ve Fenerbahçe TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Hakem Oğuzhan Talha Karakuş'un yöneteceği mücadelenin yardımcılıklarını Hüseyin Balkaya ve Yücel Alkaşi yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Remzi Mert Coşkun görev yapacak.



Sarı kırmızılılar, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 6-2 mağlup etmişti. Fenerbahçe Petrol Ofisi ise geçtiğimiz hafta konuk ettiği Adana İdmanyurduspor ekibini 1-0 yendi.



Galatasaray Petrol Ofisi, oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak elde ettiği 27 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor.



Ligde 22 puanı bulunan Fenerbahçe Petrol Ofisi ise 7 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.





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