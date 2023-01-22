Kadın futbolunda Chelsea ile Liverpool arasındaki karşılaşma ertelendi

İngiltere Kadınlar Süper Lig'de Chelsea ile Liverpool arasındaki karşılaşma, sahanın donması nedeniyle ertelendi.
Ligin 12. haftasında lider Chelsea'nin, başkent Londra'daki Kingsmeadow Stadı'nda Liverpool'u konuk ettiği karşılaşma, kötü hava koşullarının ardından sahanın buz tutması nedeniyle 6. dakikada yarıda kaldı.
İngiltere Futbol Federasyonu, oyuncu sağlığının ön planda tutulması nedeniyle hakemin maçı erteleme yönünde karar aldığını vurguladı.
Karşılaşma, federasyonun duyuracağı ileri bir tarihte oynanacak.
Ligin 12. haftasında lider Chelsea'nin, başkent Londra'daki Kingsmeadow Stadı'nda Liverpool'u konuk ettiği karşılaşma, kötü hava koşullarının ardından sahanın buz tutması nedeniyle 6. dakikada yarıda kaldı.
İngiltere Futbol Federasyonu, oyuncu sağlığının ön planda tutulması nedeniyle hakemin maçı erteleme yönünde karar aldığını vurguladı.
Karşılaşma, federasyonun duyuracağı ileri bir tarihte oynanacak.
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