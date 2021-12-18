Kadın futbolunda Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Vodafone ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın futbolunda Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi
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18 Aralık 2021 08:23
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak.

A Grubu'nda Beşiktaş Vodafone ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Neslihan Muratdağı yönetecek.

Beşiktaş geçen sezonu şampiyon olarak tamamladı. Yönetim kurulunun kararıyla sezon başında kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ise tarihindeki ilk resmi maça çıkacak.

Fenerbahçe gibi Galatasaray da kadın futbol takımını sezon başında kurdu. Sezon başında bu takımların da kurulmasıyla üç kulüp arasındaki derbi heyecanı kadın futbolunda da yaşanacak.


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