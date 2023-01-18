Kadın futbolda Fenerbahçe'den 8 farklı galibiyet

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Konak Belediye Spor'u ağırladı. Baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 8-0 galip ayrılan Fenerbahçe, bu sezonki en farklı galibiyeti aldı ve puanını 25'e yükseltti. Ev sahibi ekibin gollerini. Coleman (3), Busem (2), Ecem, Cansu Kara ve Nazlıcan kaydetti.



Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda oynanan maça takımımız; Göknur, Cansu K, Narin, Nina, Dembele, Yaşam, Meryem, Ecem, Faustina, Coleman ve Busem on biri ile başladı.



Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 13. hafta maçında 22 Ocak Pazar günü deplasmanda Bitexen 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü'ne konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



6. dakikada Dembele'nin savunma arkasına attığı uzun topta kaleci ile savunma arasına giren Coleman, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.



21. dakikada Faustina soldan içeri girdi ve şutunu çekti. Kaleciden dönen topu Busem ağlara gönderdi.



49. dakikada soldan Faustina'nın taşıdığı topla ön direkte buluşan Coleman, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı.



50. dakikada Busem ceza alanı içinde topu ağlara gönderdi ve kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti.



56. dakikada Ecem ceza alanına içine çalımlarla girdi ve topu sol köşeden ağlarla buluşturdu.



74. dakikada ortada sahadan aldığı topu ceza alanına kadar süren ve meşin yuvarlağı ağlara gönderen Coleman, kendisinin üçüncü takımının altıncı golünü attı.



79. dakikada Ülkü'nün pasında ceza alanı içinde topla buluşan Cansu Kara, topu ağlarla buluşturdu.



82. dakikada Coleman'ın asistine sahneye çıkan Nazlıcan, skoru 8-0'a getirdi.





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