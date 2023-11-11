Kadın Futbolda derbi zamanı: Galatasaray - Fenerbahçe

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Pazar günü Galatasaray, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk edecek.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak müsabakayı hakem Ertuğrul Yolcu yönetecek.



Ligde 9 hafta sonunda iki takım da aldıkları 8 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 24 puan topladı. Fenerbahçe Petrol Ofisi, 1 fazla averajla 2. sırada yer alırken, Galatasaray da ligde 3. sırada bulunuyor.



Galatasaray son maçında Bitexen Adana İdmanyurdu'nu deplasmanda 3-1 mağlup ederken, Fenerbahçe Petrol Ofisi de sahasında Beylerbeyi'ni 1-0'la geçti.



İki ekip, bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya geldi.



Bu maçlarda Galatasaray 2 galibiyet alırken, Fenerbahçe Petrol Ofisi de rakibini 1 kez yendi. Bir maç beraberlikle sona erdi.



Bu maçlarda Galatasaray rakibine 7 gol atarken, Fenerbahçe Petrol Ofisi de 6 kez gol sevinci yaşadı.





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