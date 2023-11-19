Kadın futbolda derbi zamanı: Fenerbahçe - Beşiktaş

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kadın futbolda derbi zamanı: Fenerbahçe - Beşiktaş
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19 Kasım 2023 14:10
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında pazartesi günü Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş JK United Payment'ı ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 18.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Asen Albayrak yönetecek.

Geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 2 yenilgisi olan sarı-lacivertliler 24 puanla 3. sırada bulunuyor. 6 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş JK United Payment ise 20 puanla 5. basamakta yer alıyor.

 
 
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