Kadın futbolda Ankara BB FOMGET, doludizgin

Kadın Futbol Süper Ligi'nde B Grubu'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı.



Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET rakibini Yana Derkach ve Daria Apanashchenko'nun (2) golleriyle 3-0 yendi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kulübü Başkanı Ahmet Öksüz, her geçen gün formlarının arttığını vurgulayarak, "Kendi evimizde zorlu bir maça çıktık. 3-0 gibi net bir skorla kazandığımız için mutluyuz. Kızlarımızın performansı her hafta artıyor. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Üst üste alınan galibiyetler bizleri hedefimiz olan 100. yıl şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştırdı. Ben tüm sporcularımızı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.



