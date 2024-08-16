Kadın futbolunu desteklemek ve kız çocuklarının yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Ankara'da "Kristal Ayaklar Ödül Töreni" düzenlenecek.



Kadın Futbolcular Derneğinden yapılan açıklamaya göre, gazeteci Hande Fırat'ın öncülüğünde 2023-2024 sezonunu 16 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin desteklenmesi, görünürlüğünün artırılması ve kadın futbolunun gelişimine katkı için ilk kez kapsamlı bir ödül töreni organize edilecek.



CerModern'de 19 Ağustos Pazartesi düzenlenecek törende; "Yılın Futbolcusu", "Yılın Umut Vaat Eden Genç Futbolcusu", "Yılın Orta Saha Oyuncusu", "Yılın Gol Kraliçesi", "Yılın Fair Play Ödülü", "Yılın Takımı", "Yılın Gazetecisi Yorumcusu/Yazarı", "Yılın Kadın Futbol Gönüllüsü", "Yılın Kalecisi", "Yılın Defans Oyuncusu", "Yılın Teknik Direktörü", "Yılın Alt Yapı Kulübü", "Yılın Kadın Hakemi", "Yılın Yöneticisi" ve "Yılın Kadın Futbol Yatırımcısı/Sponsoru" dallarında ödül verilecek.



Gecenin onur konuklarından biri de Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın hem teknik direktörü hem de futbolcusu Cemile Timur olacak. Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları da onur konuğu olarak törene katılacak.



Ağrı ve Hakkari'deki kadın futbolcular spor yaşamlarını değerlendirdi



Kız çocuklarının spora kazandırılmasını değerlendiren Ağrı Valisi Mustafa Koç, "Kızlarımız burada kendilerini takip eden, kendi yaşıtlarında olan kızlarımıza, gençlerimize de örnek oluyorlar. Bundan dolayı ve aldıkları ödüllerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum, biz onlarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da kız çocuklarının spora kazandırılması amacıyla desteklediği projeyle futbola başlayan kadın sporcular da görüşlerini dile getirdi.



Ödüle aday gösterilen Ağrı Spor Kulübü kadın futbolcularından Güven Bulut, "Yazları çoğu zaman köydeyim. Aileme destek oluyorum, kışın arada bir geliyorum. Yazın yaylaya çıkıyoruz, hayvanlara bakıyoruz. Arada bir merkeze gidip sezon başlayana kadar 1-2 ay çalışıyorum. Sezon başlayınca antrenmanlara gidiyorum, arada bir iş bulup çalışıyorum. Aileme elimden geldiğince destek oluyorum, bazen cebimdeki paramı veriyorum." dedi.



Ağrı'da spor lisesinde okuyan kadın futbolculardan Reyhan Kahraman da "Bazı arkadaşların aileleri çok karşı çıkıyor, babam sağ olsun beni engellemedi. Babam daima senin arkanda olacağım, dedi." ifadesini kullanırken, baba Ömer Kahraman da elinden gelen bütün gayretiyle kızını okutmak istediğini, spor yaşamında da desteklediğini söyledi.



Ağrılı kadın futbolculardan Selin Kuş da hem çalıştığını hem de futbol oynadığını, daha iyi yerlere gitmeyi hedeflediğini belirtti.



Hakkarigücü Teknik Direktörü ve oyuncusu Cemile Timur da "Takımı Nisan 2008'de kurmaya karar verdim, neden bir kadın futbol takımı olmasın, diye düşündüm çünkü kız çocuklarının ilgiye, sahiplenmeye ihtiyaçları vardı. 19 yaşımda böyle bir işe giriştim vazgeçmedim, 'gidebildiğim yere kadar giderim' dedim. Hangi risk varsa başadebileceğimi düşündüm, önemli olan kız çocuğunun yüreğine dokunmaktır, ona bir gelecek vermek. Yola bu şekilde önce Hakkari'den başladık, sonra da çevre illere yayıldık." şeklinde konuştu.



Hakkarigücü kadın futbolcularından Hasret Tunç ise "İyi yerlere gelebilirim. Arkamda ailem var, hocalarım var destekleyebilecek, bunlar sayesinde futbolda öz güvenimi aldım." dedi. Hasret'in babası Salih Tunç da "Bir baba olarak hocalara güvendik, sıkıntısız insanlar, temiz yürekli insanlar, devletin yanında olan insanlar olduğu için güvendik." değerlendirmesinde bulundu.



Futbolculardan Hatice Yaşar, "Başlangıçta insanların bakış açıları çok farklıydı o algıları kırmak için elimizden geleni yaptık." değerlendirmesinde bulundu.



Futbolculardan Özlem Akkaya da "İlk başta annem izin vermedi, 'sen kızsın, kız çocuğu nasıl futbol oynar' diyerek karşı çıktı. Ben biraz ikna ettim, sonra Cemile hoca eve gelerek ailemle konuştu, sonra başladım." ifadelerini kullandı.





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