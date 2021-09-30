Kadın futbolcu sahada forvet kafede garson

Başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi ABB FOMGET Kulübünde forma giyen 21 yaşındaki Aybüke Aykul, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Sol açık ve forvette görev yapan Aybüke, aynı zamanda Aksaray Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği bölümünde eğitim hayatına devam ettiğini söyledi.



Ailesinin futbola çok ilgili olduğunu belirten Aybüke, "Benim oturduğum mahallede hiç kız yoktu. Sürekli erkeklerle futbol oynardım, mahallelerarası maçlara giderdik. Zamanla farklı takımlardan teklifler aldım. Kendimi geliştirdiğim takım burası. Eski yuvama dönüş yaptım. Çünkü yuvamda daha mutlu olduğuma karar verdim. Şu anda da kariyerime burada devam ediyorum." ifadelerini kullandı.



Annesinin kendisini futbola teşvik ettiğinin altını çizen Aybüke, "Futbola başladığında çevrenden olumsuz tepki aldın mı?" sorusu üzerine şöyle devam etti:



"Futbola başlangıç sebebim annem. Annem çok istiyordu. İlk antrenmanıma annem götürdü. Bu konuda çok hassasım, annem sayesinde futbola başladım. Bu takımda başladığım için kendimi ilerlettim, aynı zamanda milli takımda görev aldım. 2017-2018 sezonunda 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda kadroda yer aldım. Aslında kadın olduğumuz için yadırgayanlar oldu. Genel olarak 'kadın futbol oynar mı' kafası var. Bu yüzden bayağı bir tepki aldım ama her zaman ailem yanımda oldu."



Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da kadın futbol takımı kurduğunu hatırlatan Aybüke, son dönemde kadın futboluna ilginin arttığını ve bu olumsuz algının yıkılmaya başladığını dile getirdi.



Genç futbolcu, "Biz de zaten bunları bekliyorduk. Ligde sadece Beşiktaş'ın değil, diğer büyük takımların da olması bizim motivasyonumuzu ve hırsımızı daha fazla artıracaktır. 5-6 sene önce aynı tepkileri alıyorduk ama son dönemde kadın futboluna ilgi var. Artık bir yerde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ve duyurduğumuza da inanıyorum. Sorduklarında, 'kadın futbolunda oynuyorum' dediğimde, ilk önce 'sen, falan' diyorlardı. 'Evet' diyordum. Sonra konuşmaya başladıkça çok olumlu güzel yorumlar alıyorum. İnşallah daha da ilerleyeceğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



- Antrenmandan çıkıp kafede çalışıyor



Aybüke Aykul, kadın futbolcuların geçimlerini sağlamak için futbol dışında başka bir işte çalışmak zorunda kaldıklarına işaret etti.



"Kafede çalışıyorum, aynı zamanda futbol oynuyorum." diyen Aybüke, şunları söyledi:



"Maddi bir desteğimiz olmadığından... Hem futbola aşık bir insan olduğum için futbolu bırakamıyorum hem de aileme yardımcı olmam gerekiyor. Kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılamam için hem çalışıyorum hem buraya geliyorum. Antrenmandan çıktıktan sonra kafeye gidip çalışıyorum. Kadın futboluna, takımımıza destek olunursa böyle bir şeye ihtiyacımız kalmaz. Böyle çalışan sadece bir tek ben değilim. Birçok arkadaşım benim gibi çalışıyor. Bizim açımızdan zor oluyor ama futbola aşık olduğumuz için sürdürmeye çalışıyoruz."



- Hedef şampiyonluk



Kadınlar futbolda en üst ligde mücadele eden ABB FOMGET ile bu sezon şampiyonluk yaşamak istediklerini dile getiren Aybüke, "Takımımız yaklaşık 3 aydır antrenmanlar yapıyor. Sezona iyi başlayacağımızı düşünüyoruz. Tabii ki rakiplerimiz de güçlü. Geçen sene Türkiye dördüncüsü olduk. Takımızdan hiç beklenmedik performans sergiledik. Bu sene de başarılı olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.



Aybüke, kadın futbolunda ABD'li Alex Morgan, erkeklerde de hırsı ve mücadelesinden dolayı bir dönem Galatasaray formasını da giyen Brezilyalı Felipe Melo'yu örnek aldığını sözlerine ekledi.



