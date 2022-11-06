Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuçlar!

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçları yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuçlar!
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06 Kasım 2022 17:12
A Grubu'nda Beşiktaş Vodafone, B Grubu'nda da Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET haftayı lider kapattı.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı.

Ligde 2 grupta yapılan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Hakkarigücü: 0-1

Beşiktaş Vodafone-Fatih Vatanspor: 4-2

Vulfz Fatih Kargümrük-Altay: 9-0

Hatayspor-Dudullu: 2-0

B Grubu:

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 3-0

Galatasaray Petrol Ofisi-Ataşehir Belediyespor: 5-0

Kireçburnu-Konak Belediyespor: 0-3

Trabzonspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Fenerbahçe-Bitexen 1207 Antalyaspor: 5-0

Puan durumları

Ligde tamamlanan 4. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

A Grubu

TAKIM O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ VODAFONE 4 2 2 0 13 5 8 8
2.HAKKARİGÜCÜ 4 2 2 0 4 2 2 8
3.ALG SPOR 3 2 1 0 9 4 5 7
4.HATAYSPOR 4 2 1 1 8 5 3 7
5.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK 3 2 0 1 12 2 10 6
6.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR 4 1 0 3 4 8 -4 3
7.FATİH VATANSPOR 2 0 1 1 2 4 -2 1
8.DUDULLU 2 0 1 1 1 3 -2 1
9.ALTAY 4 0 0 4 2 22 -20 0
B Grubu

TAKIM O G B M A Y AV P
1.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 4 4 0 0 13 2 11 12
2.GALATASARAY PETROL OFİSİ 4 4 0 0 11 2 9 12
3.FENERBAHÇE 4 3 0 1 14 3 11 9
4.KONAK BELEDİYESPOR 4 2 1 1 8 4 4 7
5.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR 4 2 0 2 9 14 -5 6
6.AMED SPORTİF FAALİYETLER 4 1 2 1 11 4 7 5
7.BİTEXEN 1207 ANTALYASPOR 4 1 0 3 3 9 -6 3
8.BİTEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR 4 1 0 3 2 12 -10 3
9.TRABZONSPOR 4 0 1 3 1 7 -6 1
10.KİREÇBURNU 4 0 0 4 4 19 -15 0
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