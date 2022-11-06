Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuçlar!

A Grubu'nda Beşiktaş Vodafone, B Grubu'nda da Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET haftayı lider kapattı.
Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı.
Ligde 2 grupta yapılan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu:
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Hakkarigücü: 0-1
Beşiktaş Vodafone-Fatih Vatanspor: 4-2
Vulfz Fatih Kargümrük-Altay: 9-0
Hatayspor-Dudullu: 2-0
B Grubu:
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 3-0
Galatasaray Petrol Ofisi-Ataşehir Belediyespor: 5-0
Kireçburnu-Konak Belediyespor: 0-3
Trabzonspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Fenerbahçe-Bitexen 1207 Antalyaspor: 5-0
Puan durumları
Ligde tamamlanan 4. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
A Grubu
B Grubu
Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı.
Ligde 2 grupta yapılan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu:
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Hakkarigücü: 0-1
Beşiktaş Vodafone-Fatih Vatanspor: 4-2
Vulfz Fatih Kargümrük-Altay: 9-0
Hatayspor-Dudullu: 2-0
B Grubu:
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 3-0
Galatasaray Petrol Ofisi-Ataşehir Belediyespor: 5-0
Kireçburnu-Konak Belediyespor: 0-3
Trabzonspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Fenerbahçe-Bitexen 1207 Antalyaspor: 5-0
Puan durumları
Ligde tamamlanan 4. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
A Grubu
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ VODAFONE
|4
|2
|2
|0
|13
|5
|8
|8
|2.HAKKARİGÜCÜ
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|2
|8
|3.ALG SPOR
|3
|2
|1
|0
|9
|4
|5
|7
|4.HATAYSPOR
|4
|2
|1
|1
|8
|5
|3
|7
|5.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK
|3
|2
|0
|1
|12
|2
|10
|6
|6.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR
|4
|1
|0
|3
|4
|8
|-4
|3
|7.FATİH VATANSPOR
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|8.DUDULLU
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|9.ALTAY
|4
|0
|0
|4
|2
|22
|-20
|0
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET
|4
|4
|0
|0
|13
|2
|11
|12
|2.GALATASARAY PETROL OFİSİ
|4
|4
|0
|0
|11
|2
|9
|12
|3.FENERBAHÇE
|4
|3
|0
|1
|14
|3
|11
|9
|4.KONAK BELEDİYESPOR
|4
|2
|1
|1
|8
|4
|4
|7
|5.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR
|4
|2
|0
|2
|9
|14
|-5
|6
|6.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|4
|1
|2
|1
|11
|4
|7
|5
|7.BİTEXEN 1207 ANTALYASPOR
|4
|1
|0
|3
|3
|9
|-6
|3
|8.BİTEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR
|4
|1
|0
|3
|2
|12
|-10
|3
|9.TRABZONSPOR
|4
|0
|1
|3
|1
|7
|-6
|1
|10.KİREÇBURNU
|4
|0
|0
|4
|4
|19
|-15
|0
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