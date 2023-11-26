Kadın Futbol Süper Ligi'nde hafta tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 12. hafta tamamlandı.
Sona eren haftanın ardından arka arkaya 7. galibiyetini alan Galatasaray Petrol Ofisi, liderliğini sürdürdü.
Ligde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Galatasaray Petrol Ofisi-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 2-1
Beşiktaş JK United Payment-Hakkarigücü: 0-1
Trabzonspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 4-1
Fatih Vatanspor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 0-1
Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-2
Wulfz Fatih Karagümrük-ALG Spor: 2-1
Beylerbeyi-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 3-1
Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Ataşehir Belediyespor: 2-2
Puan durumu
Ligde 12. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
Sona eren haftanın ardından arka arkaya 7. galibiyetini alan Galatasaray Petrol Ofisi, liderliğini sürdürdü.
Ligde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Galatasaray Petrol Ofisi-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 2-1
Beşiktaş JK United Payment-Hakkarigücü: 0-1
Trabzonspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 4-1
Fatih Vatanspor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 0-1
Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-2
Wulfz Fatih Karagümrük-ALG Spor: 2-1
Beylerbeyi-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 3-1
Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Ataşehir Belediyespor: 2-2
Puan durumu
Ligde 12. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY PETROL OFİSİ
|12
|11
|0
|1
|30
|9
|21
|33
|2.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ
|12
|10
|0
|2
|27
|8
|19
|30
|3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET
|12
|9
|2
|1
|30
|6
|24
|29
|4.ALG SPOR
|12
|7
|3
|2
|20
|11
|9
|24
|5.BEYLERBEYİ
|12
|7
|2
|3
|24
|9
|15
|23
|6.BEŞİKTAŞ JK UNITED PAYMENT
|12
|6
|2
|4
|24
|11
|13
|20
|7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK
|12
|6
|2
|4
|23
|16
|7
|20
|8.HAKKARİGÜCÜ
|12
|4
|2
|6
|15
|25
|-10
|14
|9.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR
|11
|4
|1
|6
|15
|13
|2
|13
|10.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|12
|3
|4
|5
|14
|17
|-3
|13
|11.FATİH VATANSPOR
|11
|3
|3
|5
|12
|19
|-7
|12
|12.TRABZONSPOR
|11
|3
|2
|6
|13
|21
|-8
|11
|13.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYA SPOR
|12
|2
|4
|6
|14
|23
|-9
|10
|14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR
|12
|1
|4
|7
|6
|20
|-14
|7
|15.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR
|12
|1
|1
|10
|5
|39
|-34
|4
|16.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR
|11
|0
|2
|9
|8
|33
|-25
|2
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