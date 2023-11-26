Kadın Futbol Süper Ligi'nde hafta tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 12. hafta tamamlandı. Son 7 maçını kazanan Galatasaray Petrol Ofisi, liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Kadın Futbol Süper Ligi'nde hafta tamamlandı
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26 Kasım 2023 15:05
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 12. hafta tamamlandı.

Sona eren haftanın ardından arka arkaya 7. galibiyetini alan Galatasaray Petrol Ofisi, liderliğini sürdürdü.

Ligde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Galatasaray Petrol Ofisi-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 2-1

Beşiktaş JK United Payment-Hakkarigücü: 0-1

Trabzonspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 4-1

Fatih Vatanspor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-2

Wulfz Fatih Karagümrük-ALG Spor: 2-1

Beylerbeyi-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 3-1

Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Ataşehir Belediyespor: 2-2

Puan durumu

Ligde 12. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde: 

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY PETROL OFİSİ 12 11 0 1 30 9 21 33
2.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ 12 10 0 2 27 8 19 30
3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 12 9 2 1 30 6 24 29
4.ALG SPOR 12 7 3 2 20 11 9 24
5.BEYLERBEYİ 12 7 2 3 24 9 15 23
6.BEŞİKTAŞ JK UNITED PAYMENT 12 6 2 4 24 11 13 20
7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK 12 6 2 4 23 16 7 20
8.HAKKARİGÜCÜ 12 4 2 6 15 25 -10 14
9.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR 11 4 1 6 15 13 2 13
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER 12 3 4 5 14 17 -3 13
11.FATİH VATANSPOR 11 3 3 5 12 19 -7 12
12.TRABZONSPOR 11 3 2 6 13 21 -8 11
13.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYA SPOR 12 2 4 6 14 23 -9 10
14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR 12 1 4 7 6 20 -14 7
15.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR 12 1 1 10 5 39 -34 4
16.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR 11 0 2 9 8 33 -25 2
 
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