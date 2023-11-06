Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9 hafta sona erdi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta, oynanan maçlarla tamamlandı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-1
Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor: 2-2
Karadeniz Ereğli Belediyespor-ALG Spor: 1-1
Trabzonspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Ataşehir Belediyespor-Beşiktaş: 0-5
Bitexen Adana İdmanyurdu-Galatasaray: 1-3
Bitexen 1207 Antalyaspor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 1-1
Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beylerbeyi SK: 1-0
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-1
Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor: 2-2
Karadeniz Ereğli Belediyespor-ALG Spor: 1-1
Trabzonspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Ataşehir Belediyespor-Beşiktaş: 0-5
Bitexen Adana İdmanyurdu-Galatasaray: 1-3
Bitexen 1207 Antalyaspor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 1-1
Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beylerbeyi SK: 1-0