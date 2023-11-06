Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9 hafta sona erdi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta maçları sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9 hafta sona erdi
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06 Kasım 2023 23:52
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta, oynanan maçlarla tamamlandı.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-1

Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor: 2-2

Karadeniz Ereğli Belediyespor-ALG Spor: 1-1

Trabzonspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Ataşehir Belediyespor-Beşiktaş: 0-5

Bitexen Adana İdmanyurdu-Galatasaray: 1-3

Bitexen 1207 Antalyaspor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 1-1

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beylerbeyi SK: 1-0

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