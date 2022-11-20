Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. haftanın ardından görünüm

A Grubu'nda ALG Spor liderliği devralırken, B Grubu'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET liderliğini sürdürdü

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Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. haftanın ardından görünüm
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20 Kasım 2022 20:23
Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.

A Grubu'nda lider Beşiktaş, haftayı maç yapmadan geçti. Haftaya 3. sırada giren ALG Spor, ikinci Hakkarigücü'nün puan kaybettiği haftayı 3 puanla tamamladı ve liderliğe yükseldi.

B Grubu'nda ise Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile Galatasaray Petrol Ofisi, 12'şer puanla girdikleri haftayı kayıpsız atlattı. 5'te 5 yapan iki takım da 15'er puana yükselirken averajla başkent temsilcisi liderlik koltuğunu korudu.

A ve B Grubu'nda tamamı bugün yapılan maçlar, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şöyle:

A Grubu:

Hakkarigücü-Wulfz Fatih Karagümrük: 0-0

Fatih Vatanspor-Hatayspor: 2-1

Altay-ALG Spor: 0-10

Dudullu-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-1

 Puan durumu

A Grubu'nda 5. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

  O G B M A Y AV P
1.ALG SPOR 4 3 1 0 19 4 15 10
2.HAKKARİGÜCÜ SPOR 5 2 3 0 4 2 2 9
3.BEŞİKTAŞ 4 2 2 0 13 5 8 8
4.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK 4 2 1 1 12 2 10 7
5.HATAYSPOR 5 2 1 2 9 7 2 7
6.FATİH VATAN SPOR 4 2 1 1 8 6 2 7
7.KDZ.EREĞLİ BELEDİYE SPOR 5 2 0 3 5 8 -3 6
8.DUDULLU 4 0 1 3 2 8 -6 1
9.ALTAY 5 0 0 5 2 32 -30 0
B Grubu:

Konak Belediyespor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-7

Ataşehir Belediyespor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 0-3

Bitexen Adana İdmanyurdu-Trabzonspor: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Galatasaray Petrol Ofisi: 0-3

Kireçburnu-Fenerbahçe: 1-5

Puan durumu

B Grubu'nda 5. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 5 5 0 0 20 2 18 15
2. GALATASARAY PETROL OFİSİ 5 5 0 0 14 2 12 15
3. FENERBAHÇE 5 4 0 1 19 4 15 12
4. KONAK BELEDİYESPOR 5 2 1 2 8 11 -3 7
5. BİTEXEN 1207 ANTALYASPOR 5 2 0 3 6 9 -3 6
6. ATAŞEHİR BELEDİYESPOR 5 2 0 3 9 17 -8 6
7. BİTEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR 5 2 0 3 3 12 -9 6
8. AMED SPORTİF FAALİYETLER 5 1 2 2 11 7 4 5
9. TRABZONSPOR 5 0 1 4 1 8 -7 1
10. KİREÇBURNU 5 0 0 5 5 24 -19 0
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