Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. haftanın ardından görünüm

O G B M A Y AV P 1.ALG SPOR 4 3 1 0 19 4 15 10 2.HAKKARİGÜCÜ SPOR 5 2 3 0 4 2 2 9 3.BEŞİKTAŞ 4 2 2 0 13 5 8 8 4.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK 4 2 1 1 12 2 10 7 5.HATAYSPOR 5 2 1 2 9 7 2 7 6.FATİH VATAN SPOR 4 2 1 1 8 6 2 7 7.KDZ.EREĞLİ BELEDİYE SPOR 5 2 0 3 5 8 -3 6 8.DUDULLU 4 0 1 3 2 8 -6 1 9.ALTAY 5 0 0 5 2 32 -30 0

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 5 5 0 0 20 2 18 15 2. GALATASARAY PETROL OFİSİ 5 5 0 0 14 2 12 15 3. FENERBAHÇE 5 4 0 1 19 4 15 12 4. KONAK BELEDİYESPOR 5 2 1 2 8 11 -3 7 5. BİTEXEN 1207 ANTALYASPOR 5 2 0 3 6 9 -3 6 6. ATAŞEHİR BELEDİYESPOR 5 2 0 3 9 17 -8 6 7. BİTEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR 5 2 0 3 3 12 -9 6 8. AMED SPORTİF FAALİYETLER 5 1 2 2 11 7 4 5 9. TRABZONSPOR 5 0 1 4 1 8 -7 1 10. KİREÇBURNU 5 0 0 5 5 24 -19 0

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.A Grubu'nda lider Beşiktaş, haftayı maç yapmadan geçti. Haftaya 3. sırada giren ALG Spor, ikinci Hakkarigücü'nün puan kaybettiği haftayı 3 puanla tamamladı ve liderliğe yükseldi.B Grubu'nda ise Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile Galatasaray Petrol Ofisi, 12'şer puanla girdikleri haftayı kayıpsız atlattı. 5'te 5 yapan iki takım da 15'er puana yükselirken averajla başkent temsilcisi liderlik koltuğunu korudu.A ve B Grubu'nda tamamı bugün yapılan maçlar, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şöyle:Hakkarigücü-Wulfz Fatih Karagümrük: 0-0Fatih Vatanspor-Hatayspor: 2-1Altay-ALG Spor: 0-10Dudullu-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-1A Grubu'nda 5. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:Konak Belediyespor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-7Ataşehir Belediyespor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 0-3Bitexen Adana İdmanyurdu-Trabzonspor: 1-0Amed Sportif Faaliyetler-Galatasaray Petrol Ofisi: 0-3Kireçburnu-Fenerbahçe: 1-5B Grubu'nda 5. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: