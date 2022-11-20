Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. haftanın ardından görünüm

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.
A Grubu'nda lider Beşiktaş, haftayı maç yapmadan geçti. Haftaya 3. sırada giren ALG Spor, ikinci Hakkarigücü'nün puan kaybettiği haftayı 3 puanla tamamladı ve liderliğe yükseldi.
B Grubu'nda ise Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile Galatasaray Petrol Ofisi, 12'şer puanla girdikleri haftayı kayıpsız atlattı. 5'te 5 yapan iki takım da 15'er puana yükselirken averajla başkent temsilcisi liderlik koltuğunu korudu.
A ve B Grubu'nda tamamı bugün yapılan maçlar, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şöyle:
A Grubu:
Hakkarigücü-Wulfz Fatih Karagümrük: 0-0
Fatih Vatanspor-Hatayspor: 2-1
Altay-ALG Spor: 0-10
Dudullu-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-1
Puan durumu
A Grubu'nda 5. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
B Grubu:
Konak Belediyespor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-7
Ataşehir Belediyespor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 0-3
Bitexen Adana İdmanyurdu-Trabzonspor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Galatasaray Petrol Ofisi: 0-3
Kireçburnu-Fenerbahçe: 1-5
Puan durumu
B Grubu'nda 5. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
A Grubu'nda lider Beşiktaş, haftayı maç yapmadan geçti. Haftaya 3. sırada giren ALG Spor, ikinci Hakkarigücü'nün puan kaybettiği haftayı 3 puanla tamamladı ve liderliğe yükseldi.
B Grubu'nda ise Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile Galatasaray Petrol Ofisi, 12'şer puanla girdikleri haftayı kayıpsız atlattı. 5'te 5 yapan iki takım da 15'er puana yükselirken averajla başkent temsilcisi liderlik koltuğunu korudu.
A ve B Grubu'nda tamamı bugün yapılan maçlar, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şöyle:
A Grubu:
Hakkarigücü-Wulfz Fatih Karagümrük: 0-0
Fatih Vatanspor-Hatayspor: 2-1
Altay-ALG Spor: 0-10
Dudullu-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-1
Puan durumu
A Grubu'nda 5. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ALG SPOR
|4
|3
|1
|0
|19
|4
|15
|10
|2.HAKKARİGÜCÜ SPOR
|5
|2
|3
|0
|4
|2
|2
|9
|3.BEŞİKTAŞ
|4
|2
|2
|0
|13
|5
|8
|8
|4.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK
|4
|2
|1
|1
|12
|2
|10
|7
|5.HATAYSPOR
|5
|2
|1
|2
|9
|7
|2
|7
|6.FATİH VATAN SPOR
|4
|2
|1
|1
|8
|6
|2
|7
|7.KDZ.EREĞLİ BELEDİYE SPOR
|5
|2
|0
|3
|5
|8
|-3
|6
|8.DUDULLU
|4
|0
|1
|3
|2
|8
|-6
|1
|9.ALTAY
|5
|0
|0
|5
|2
|32
|-30
|0
Konak Belediyespor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-7
Ataşehir Belediyespor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 0-3
Bitexen Adana İdmanyurdu-Trabzonspor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Galatasaray Petrol Ofisi: 0-3
Kireçburnu-Fenerbahçe: 1-5
Puan durumu
B Grubu'nda 5. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET
|5
|5
|0
|0
|20
|2
|18
|15
|2. GALATASARAY PETROL OFİSİ
|5
|5
|0
|0
|14
|2
|12
|15
|3. FENERBAHÇE
|5
|4
|0
|1
|19
|4
|15
|12
|4. KONAK BELEDİYESPOR
|5
|2
|1
|2
|8
|11
|-3
|7
|5. BİTEXEN 1207 ANTALYASPOR
|5
|2
|0
|3
|6
|9
|-3
|6
|6. ATAŞEHİR BELEDİYESPOR
|5
|2
|0
|3
|9
|17
|-8
|6
|7. BİTEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR
|5
|2
|0
|3
|3
|12
|-9
|6
|8. AMED SPORTİF FAALİYETLER
|5
|1
|2
|2
|11
|7
|4
|5
|9. TRABZONSPOR
|5
|0
|1
|4
|1
|8
|-7
|1
|10. KİREÇBURNU
|5
|0
|0
|5
|5
|24
|-19
|0
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