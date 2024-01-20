Kadın Futbol Süper Ligi'nde 17. hafta sona erdi

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 17. hafta tamamlandı. Zirve yarışında Fenerbahçe, averajla Galatasaray'ın önünde liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın Futbol Süper Ligi'nde 17. hafta sona erdi
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20 Ocak 2024 20:12
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçları yapıldı.

Haftaya puan puana giren Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi, zirve yarışında kayıp yaşamadı. Sarı-lacivertliler, averajla liderlik koltuğunu korudu.

Ligde tamamı bugün oynanan müsabakalar ve alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Hakkarigücü: 6-0

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-1

Ataşehir Belediyespor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-2

Trabzonspor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler: ALG Spor: 2-3

Galatasaray Petrol Ofisi-Fatih Vatanspor: 1-0

Beylerbeyi-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 5-0

Beşiktaş United Payment-Wulfz Fatih Karagümrük: 0-1

Puan durumu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde tamamlanan 17. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ 17 14 1 2 47 10 37 43
2.GALATASARAY PETROL OFİSİ 17 14 1 2 40 14 26 43
3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 17 12 2 3 41 9 32 38
4.BEYLERBEYİ 17 12 2 3 41 11 30 38
5.ALG SPOR 17 10 3 4 31 19 12 33
6.BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT 17 9 2 6 30 16 14 29
7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK 17 8 3 6 34 21 13 27
8.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR 17 6 3 8 24 22 2 21
9.TRABZONSPOR 17 6 2 9 18 25 -7 20
10.HAKKARİGÜCÜ 17 5 3 9 22 38 -16 18
11.AMED SPORTİF FAALİYETLER 17 4 5 8 22 31 -9 17
12.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR 17 4 4 9 25 45 -20 16
13.FATİH VATANSPOR 17 4 3 10 19 36 -17 15
14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR 17 3 4 10 12 31 -19 13
15.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR 17 2 5 10 16 42 -26 11
16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR 17 1 1 15 6 58 -52 4
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