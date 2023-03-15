Kadın futbol liglerinde play-off ve play-out takvimi belli oldu

Kadın futbol liglerinde normal sezonun ardından yapılacak play-off ve play-out maçlarının takvimi belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ve Kadınlar 1. Ligi'nde planlamanın, 2-12 Nisan arasındaki FIFA milli takımlar maç takvimine göre şekillendirildiği belirtildi. Açıklamada, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde final maçının yeri ve tarihinin daha sonra belirleneceği kaydedildi.



Liglerde play-off ve play-out maçlarının programı şöyle:



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi:



- Play-off maç programı



1. tur ilk maçlar: 16 Nisan



1. tur ikinci maçlar: 23 Nisan



Çeyrek finaller ilk maçlar: 29 Nisan



Çeyrek finaller ikinci maçlar: 6 Mayıs



Yarı finaller ilk maçlar: 13 Mayıs



Yarı finaller ikinci maçlar: 20 Mayıs



- Play-out maç programı



1. Maç: 27 Mart



2. Maç: 30 Mart



Kadınlar 1. Ligi:



1. tur: 5 Mayıs



2. tur: 8 Mayıs



Final: 17 Mayıs



Kadınlar 2. Ligi:



1. tur: 8 Haziran



2. tur: 11 Haziran



Kadınlar 3. Ligi



1. tur: 19 Mayıs



2. tur: 22 Mayıs



Final: 28 Mayıs





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