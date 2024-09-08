Kadın Futbol Ligi'nde heyecan başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı, bugün (8 Eylül Pazar) oynanacak maçlarla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın Futbol Ligi'nde heyecan başlıyor
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08 Eylül 2024 10:49
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı, bugün (8 Eylül Pazar) oynanacak maçlarla başlayacak.

14 takımın yer aldığı ligde ilk devre 22 Aralık'ta oynanacak 13. hafta maçlarının ardından bitecek.

Sezonun ikinci yarısı 26 Ocak 2025'te başlayacak, 4 Mayıs 2025'teki 26. hafta müsabakalarıyla sezon tamamlanacak.

SON ŞAMPİYON GALATASARAY

Kadınlar Süper Ligi'nde geçen sezon play-off sistemi kalkarken, sezonu ilk sırada tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk kupasına uzanmıştı.

Statüde değişiklik olmazken, bu sezon da 26 hafta sonunda ligi zirvede tamamlayan ekip şampiyonluğunu ilan edecek.

PROGRAM

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk haftanın programı şu şekilde:

8 Eylül Pazar:

14.00 Ünye Kadın Spor Kulübü-Bornova Hitabspor (Ünye İlçe)

14.00 Karadeniz Ereğli Belediyepor-Trabzonspor (Şehit Vefa Karakurdu)

16.00 Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor (Merzan Şehir)

16.00 ALG Spor-Amed Sportif Faaliyetler (Batur)

17.00 Beylerbeyi-Beşiktaş JK United Payment (Beylerbeyi 75. Yıl)

17.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Osmanlı)

11 Eylül Çarşamba:

17.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Vefa)

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